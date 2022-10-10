Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск 10 октября, 12:01 Александр Лукашенко (Фото:БелТа)

Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск, сообщил беларусский диктатор Александр Лукашенко. Ее формирование уже якобы началось.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь» — приводит БелТА заявление Лукашенко на совещании по вопросам безопасности в понедельник, 10 октября.

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По его словам, эта группировка будет задействована, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Основу группировки, сообщил Лукашенко, будут составлять Вооруженные силы Беларуси.

«Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил белорусский диктатор.

Вечером 8 октября в беларусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг эту информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

