Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск

10 октября, 12:01
Поделиться:
Александр Лукашенко (Фото:БелТа)

Александр Лукашенко (Фото:БелТа)

Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск, сообщил беларусский диктатор Александр Лукашенко. Ее формирование уже якобы началось.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь» — приводит БелТА заявление Лукашенко на совещании по вопросам безопасности в понедельник, 10 октября.

Видео дня

По его словам, эта группировка будет задействована, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Основу группировки, сообщил Лукашенко, будут составлять Вооруженные силы Беларуси.

«Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил белорусский диктатор.

Вечером 8 октября в беларусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг эту информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X