«Решение принято». Лукашенко начал скрытую мобилизацию в Беларуси — СМИ 14 октября, 03:16 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Белорусское издание Наша нива сообщило, что диктатор Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси.

Издание отмечает, что скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки воинской готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны.

Источник издания отметил, что о целях скрытой мобилизации в Беларуси можно будет судить, когда станет известно о числе мобилизованных.

Видео дня

«Тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит пять тысяч. Это означает создание ударной группировки на каком-то направлении. Если переходить порог в более чем 10 тысяч, то это уже несколько групп», — сообщил источник.

Читайте также: Макрон пригрозил диктатору Лукашенко проблемами в случае открытого вторжения из Беларуси в Украину

Ранее Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию, чтобы исключить возможность провокаций.