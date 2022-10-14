«Решение принято». Лукашенко начал скрытую мобилизацию в Беларуси — СМИ
Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)
Белорусское издание Наша нива сообщило, что диктатор Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси.
Издание отмечает, что скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки воинской готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны.
Источник издания отметил, что о целях скрытой мобилизации в Беларуси можно будет судить, когда станет известно о числе мобилизованных.
«Тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит пять тысяч. Это означает создание ударной группировки на каком-то направлении. Если переходить порог в более чем 10 тысяч, то это уже несколько групп», — сообщил источник.
Ранее Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.
Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию, чтобы исключить возможность провокаций.