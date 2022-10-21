Лукашенко отрицает проведение скрытой мобилизации и подготовки к войне в Беларуси

21 октября, 15:05
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Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Диктатор Александр Лукашенко опровергает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны», — сказал Лукашенко.

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10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

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15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

https://www.youtube.com/watch?v=JTQl6l5NunE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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