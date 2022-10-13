В Беларуси хотят ввести запрет на выезд граждан за границу 13 октября, 21:49 Военная техника Беларуси (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

Парламент Беларуси в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для части граждан.

Об этом сообщает Зеркало.

По данным издания, в случае утверждения законопроекта КГБ сможет ограничить белорусам выезд из страны на полгода, если он «противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». На каких основаниях жители РБ могут попасть в эту категорию — неизвестно.

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Также покидать страну хотят запретить тем гражданам, в отношении которых ведется административный процесс, но решение судом принято не было.

Силовикам из Беларуси выехать можно будет только по согласованию с руководством, а госслужащие смогут покинуть страну в случае соответствующего решения правительства.

Согласно документу, граждане в возрасте до 27 лет, которые зачислены в запас по состоянию здоровья без прохождения срочной военной службы или службы в резерве, смогут выезжать на постоянное место жительство за пределы страны с согласия военкомата.

При этом планируются принудить белорусов, которые проживают за границей, стать на постоянный консульский учет.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании региональной группировки войск на границе с Украиной.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Большой семерки во вторник, 11 октября, предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию, чтобы исключить возможность провокаций.