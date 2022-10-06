Оккупанты впервые с конца августа нанесли авиаудар по Украине с территории Беларуси 6 октября, 16:01 Обломки российских ракет, собранные в Харькове (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты в ночь на четверг, 6 октября, впервые с конца августа нанесли ракетный удар по Украине с территории Беларуси.

Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга сообщил, что утром в четверг четыре самолета Ту-22М3 стратегической авиации страны-террориста РФ нанесли авиаудар по Украине из воздушного пространства Беларуси. В последний раз оккупанты задействовали авиацию с этого направления 28 августа.



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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии изданию Украинская правда уточнил, что речь об ударе оккупантов по Хмельницкой области ракетами Х-22.



По словам Громова, с 30 сентября страна-террорист использовала 20 ракет разного типа, в том числе совершила 13 пусков баллистических ракет, и задействовала 46 дронов-камикадзе Shahed-136, из которых 24 уничтожили защитники Украины.



Ранее 6 октября глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что одна российская ракета упала рядом с инфраструктурным объектом, разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Еще одна упала на пустыре. Предварительно, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов.