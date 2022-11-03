В Генштабе ВСУ оценили сроки подготовки войск РФ для возможного повторного наступления со стороны Беларуси 3 ноября, 14:49 В Генштабе ВСУ не исключили повторного наступления войск РФ со стороны Беларуси (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не раньше, чем через два-три месяца, но такая угроза есть.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

По его словам, на данный момент происходит переброска большей части подразделений 1-й танковой армии, в первую очередь 2-й мотострелковой дивизии с территории РФ вместе с техникой и только что мобилизованными, которые размещаются на основных военных полигонах Беларуси.

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«В течение октября перемещено около 1,5 тыс. железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, до 200 пассажирских вагонов, более 100 грузовых вагонов с военным имуществом», — отметил представитель Генштаба ВСУ.

Громов уточнил, что несмотря на такие темпы, в ближайшие недели наступления не ожидается, так как для готовности группировки необходимо провести подготовку военнослужащих, их слаживание в составе подразделений и определить задачи.

«В течение ближайших недель это не ожидается. Мы рассчитываем, что это может быть не раньше, чем через 2−3 месяца», — резюмировал он.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.



Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

Тем временем, Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.