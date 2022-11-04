В Госдуме РФ придумали новую страшилку — теперь Украина хочет «напасть» на Беларусь 4 ноября, 19:42 Минск, Беларусь (Фото:jackal007 / pixabay)

В Государственной думе Российской Федерации заявили, что Украина «планирует вторгнуться в Беларусь». При этом абсурд пропаганды доходит до того, что напасть может якобы и Польша.

В интервью российским пропагандистам Говорит Москва первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связей с соотечественниками Константин Затулин заявил, что на украинско-белорусской границе возникает некая нервозность.

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«Украина, очевидно, враждебна сегодняшней Белоруссии, как и России. С Россией она ведет войну, и с Белоруссией к ней готовится. Поэтому случай с этим дроном и с какими-то другими вещами можно рассматривать как элементы нервозности, которая возникает на белорусско-украинской границе. Мы не знаем точно, как далеко это заведет Украину и ее союзников. Разумеется, по крайней мере, что Россия и Беларусь должны быть очень внимательными. Именно поэтому там созданы совместные группировки и проводятся в ближайшее время такие масштабные военные учения», — заявил российский чиновник.

Кроме того, Затулин придумал, что «напасть» на Беларусь может и Польша, которая является союзником Украины.

«Украина, а может и Польша, может попытаться каким-то образом оказывать давление на Беларусь, а то и вторгнуться в Беларусь, попытаться спровоцировать какие-то внутренние беспорядки, привезти на своих штыках, например, из Польши или Литвы устроившихся там эмигрантских белорусских политических деятелей», — сказал он.

В пятницу, 4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

При этом с начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.