В Беларусь прибыли новые российские военные в рамках создания совместной группировки войск — Минобороны РБ 15 октября, 13:48 В Беларусь прибыли новые российские военные (Фото:Минобороны Республики Беларусь)

В Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

В официальном телеграмм-канале белорусского Минобороны опубликовали фото и видео встречи российских военных на территории Белоруссии.

«Встреча была неожиданная, очень приятная. Мы приехали в Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу. Готовы выполнять любые задачи», — говорит на видео российский командир.

Видео дня

По данным ВСУ по состоянию на 13 октября в Беларуси уже находятся до тысячи российских военных, а также российская военная техника.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. По его словам, формирование сил уже началось.

Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить "не одну тысячу" российских военных на территории республики.

По словам Лукашенко, такое решение приняли в связи с якобы "обострением на западных границах Союзного государства РФ и РБ".

Подобные обвинения в создании «угроз» в адрес Украины со стороны белорусской стороны звучат регулярно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в том числе со стороны белорусско-украинской границы.

Так 8 октября МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиме с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг данную информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

12 октября в КГБ Беларуси заявили, что иностранные спецслужбы якобы готовят в Украине «боевиков для полномасштабного вторжения».

Раздавались призывы «не провоцировать агрессию» и от белорусского Минобороны.

Лукашенко пригрозил, что новая группировка совместных с РФ войск будет привлечена, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

14 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране введен режим «конттеррористической операции». В КГБ Беларуси в то же время опровергли информацию министра Макея.

На фоне агрессивных обвинений Беларуси президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам G7 направить международную миссию на белорусско-украинскую границу.

В НАТО же заявили, что Лукашенко должен прекратить поддерживать военные действия России против Украины. В Альянсе не считают, что Белорусь готова вступить в войну против Украины.

Несмотря на то, что белорусская армия не участвует прямо в боевых действиях против Украины, Беларусь с самого начала полномасштабной войны активно помогает России. Территория республики стала плацдармом для наступления российских военных и техники на север Украины 24 февраля 2022 года.

Регулярно с территории и воздушного пространства Беларуси проходят запуски ракет по Украине. Россия также использует белорусские аэродромы для военных самолетов.

Недавно на территорию Беларуси были завезены иранские дроны, которые Россия активно использует против Украины, в том числе атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

Также в последние недели Россия активно вывозит из Беларуси военную технику и боеприпасы. По данным наблюдатели, Белорусский Гаюн Беларусь передала России не менее 60 танков.

На территории республики также ремонтируют российскую технику.