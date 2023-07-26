Глава Государственной судебной администрации получил подозрение за подстрекательство к взяткам 26 июля, 20:43 Алексей Сальников (Фото:facebook.com/CourtGovUa)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову в подстрекательстве к взяткам судьям Верховного суда.

Об этом в среду, 26 июля, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

САП отметила, что Сальникова подозревают в побуждении к даче взяток судьям Верховного суда, чтобы получить решение в пользу коммерческой компании. Также ему приписывают незаконное завладение чужим имуществом путем обмана.



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По данным САП, во время досудебного расследования было установлено, что в марте 2023 года Сальников получил от физического лица 7,5 тысяч долларов. Часть этих средств он планировал оставить себе, а 5 тысяч долларов передать судьям за решение в интересах коммерческого предприятия.



В прокуратуре отметили, что после этого Сальников уверял физическое лицо в том, что его вопрос решается, а задержку объяснял «объективными причинами».



САП добавила, что после разоблачения бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева чиновник пытаться убедить, что обусловленное решение будет принято и заявлял, что планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов по этому поводу.



Однако он не собирался общаться и не планировал передавать деньги кому-либо для решения этого вопроса. Также он не собирался возвращать полученные средства лицу.



На сегодня в суд направлено ходатайство об избрании главе ГСА меры пресечения.

24 июля НАБУ сообщило о разоблачении главы Государственной судебной администрации Украины на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.



Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он потерял должность главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн.

26 мая пленум Верховного суда избрал новым председателем Станислава Кравченко — он был главой Кассационного уголовного суда в составе ВС.