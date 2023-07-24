НАБУ заявило о разоблачении главы Государственной судебной администрации на подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного Суда 24 июля, 13:22 НАБУ сообщило о разоблачении главы ГСАУ на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (Фото:https://t.me/nab_ukraine)

В понедельник, 24 июля, НАБУ сообщило о разоблачении главы Государственной судебной администрации Украины на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

По данным следствия, действующий председатель ГСА 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысяч долларов, из которых 5 тысяч — должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тысячи — оставлены себе за посреднические услуги.

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«В дальнейшем председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В НАБУ заявили, что после разоблачения НАБУ и САП экс-главы ВС на получении неправомерной выгоды, поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намеревался возвращать полученную им неправомерную выгоду.

Сейчас детективы проводят обыск по месту работы председателя ГСА Украины. Предварительная квалификация — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн.

26 мая пленум Верховного суда выбрал новым главой Станислава Кравченко — он был председателем Кассационного уголовного суда в составе ВС.