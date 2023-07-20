Суд оставил без изменений меру пресечения бывшему главе Верховного суда Князеву 20 июля, 21:26 Всеволод Князев (Фото:Всеволод Князев/Facebook)

Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

В САП отметили, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда согласилась с доводами прокурора САП и отклонила апелляционную жалобу, поданную защитной стороной относительно решения ВАКС от 11 июля, которое продлило срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен бывшему Председателю Верховного Суда.



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«Решение принято с особым мнением одного из судей коллегии», — говорится в сообщении.



САП напомнила, что решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Князев останется под арестом по крайней мере до конца срока действия меры пресечения, а именно до 8 сентября. В случае внесения залога ему нужно будет выполнять ряд условий.

Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.



Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он потерял должность главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн.

26 мая пленум Верховного суда избрал новым председателем Станислава Кравченко — он был главой Кассационного уголовного суда в составе ВС.

По словам директора НАБУ, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке работникам суда «за принятие необходимого для этого предпринимателя решения».



«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного суда.