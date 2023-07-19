Прокурор, который вел дело бывшего главы Верховного суда Князева, заявил о сокращении своей должности 19 июля, 20:49 Специализированная антикоррупционная прокуратура (Фото:САП)

Прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Омельченко сократили с должности. Он занимался делом о взятке бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщил сам Омельченко в комментарии Укринформу.

Омельченко считает, что это не сокращение, а лишение его должности. Прокурор рассказал, что 3 июля он был ознакомлен с приказом о сокращении должности начальника первого отдела.

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В то же время, по его словам, в САП была создана новая должность, не предусмотренная законом. Речь идет о должности «начальника первого отдела — заместителя начальника управления поддержки публичного обвинения и представительства в суде САП».

Омельченко говорит, что распоряжение о сокращении появилось после того, как он согласовал запрос детектива НАБУ по поводу отправки телефона бывшего главы Верховного Суда в Польшу для снятия с него необходимой информации.

«Никаких нареканий за 23 года моей работы не было, в том числе за 7,5 лет работы в САП. Кроме того, в конце года проводятся оценки прокуроров. Я и мои прокуроры получили самую высокую оценку — положительную», — добавил он.

Пресс-служба САП в комментарии РБК-Украина отметила, что сокращение занимаемой Омельченко должности готовилось давно и не связано с делами, которыми он руководил.

В ведомстве добавляют, что Омельченко остался прокурором и имеет право оставаться на должности в САП.

«При этом, согласно приказу Офиса генерального прокурора от 10 июля, в перечне прокуроров, которые могут вести процессуальное руководство делами в судах, фамилии Омельченко нет», — отмечает издание.

Кроме этого, Омельченко обратился в Совет прокуроров с просьбой дать оценку соответствующим действиям. Заявление есть в распоряжении журналистов «РБК-Украина».

Там говорится, что 20 июня Омельченко согласовал детективу НАБУ запрос в Министерство юстиции Польши о международной правовой помощи, которая позволит сделать копию размещенной в телефоне Князева информации.

Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн.

26 мая пленум Верховного суда выбрал новым главой Станислава Кравченко — он был председателем Кассационного уголовного суда в составе ВС.

По словам директора НАБУ, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для предпринимателя решения».



«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного суда.

