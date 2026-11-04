Ситний сендвіч з тунцем на обід без світла (Фото: lenyvavsha depositphotos.com)

Відсутність електрики — ще не привід голодувати. Поживні страви не просто на перекус, а на повноцінний сніданок, обід та вечерю можна готувати, коли немає світла. Ділимося рецептами та рекомендаціями Червоного Хреста.

Червоний хрест поділився порадами та ідеями, які продукти та махінації вам знадобляться, щоби поживно і смачно поїсти під час відключення. Від першого до останнього прийому їжі можна фантазувати із поєднаннями та смаками. Як саме це зробити?

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Консервовані боби — салат і сендвіч





Приготуйте швидкий салат, кинувши злиту банку білої квасолі в оливкову олію з яблучним оцтом або лимонним соком. Ви також можете додати нарізані кубиками яблука, сушені трави, горіхи, подрібнену селеру або цибулю-шалот для додаткового смаку, а також консервований тунець, курку, лосось або тофу для додаткового білка.

Зробіть бутерброд із квасолею, зливши воду з консервованого нуту або білої квасолі та розім'явши її виделкою. Подавайте на хлібі або з цільнозерновими крекерами для вмочування.

Змішайте моркву та нут для смачного поєднання. Натріть моркву на тертці (неочищена, нерозрізана морква зберігається близько тижня поза холодильником, якщо зберігати її в герметичному пакеті або контейнері), потім змішайте з консервованим, відцідженим нутом, посипте сухофруктами і горіхами, полийте апельсиновим соком, лимонним соком або оцтом.

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Консервовані овочі — Гаспачо

Змішайте відціджену консервовану кукурудзу з будь-якими нарізаними овочами, які у вас є під рукою, і просто заправте заправкою для швидкого приготування кукурудзяного салату. Додайте відціджену банку квасолі та трохи розкришеного сиру для додаткового білка.

Гаспачо можна легко приготувати, з'єднавши банку нарізаних кубиками помідорів (разом із соком), нарізану цибулю й огірок і трохи соусу табаско або каєнського перцю. Спробуйте додати нарізаний червоний або зелений перець, якщо у вас є такі. Щоб зробити цю страву ситнішою, додайте банку нуту.

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Овочева локшина — корисний салат

Моркву, огірки та буряк можна нарізати тонко в локшину (за допомогою овочечистки). Ви можете додавати будь-які соуси, сметану чи песто та беріть улюблені овочі. Додавайте для ситності горіхи чи консервовані бобові. Також, якщо ви маєте заготовані макарони, змішайте все разом та додайте сир фета чи інший вершковий.

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Тако на вечерю

Поєднайте банку нарізаних помідорів, консервовану квасолю, консервовану кукурудзу, авокадо і свіжу кінзу, щоб створити сирий салат тако. Ви можете викласти цю смачну суміш у тортильї або оболонки для тако, їсти її як салат або з чипсами і насолоджуватися.

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Рибні консерви — сендвічі та салати

До прикладу, тунець або лосось є чудовим джерелом білка, який не потрібно готувати під час відключення електроенергії. Ви можете їсти їх із крекерами, тортильями, на бутерброді або просто так.

Також магазинний майонез із баночки залишається їстівним до восьми годин при кімнатній температурі, що дає вам достатньо часу, щоб приготувати швидкий салат із тунця з майонезом, гірчицею і подрібненою цибулею або селерою.

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Зелень до страв

Листова зелень залишиться свіжою і без холодильника. Наріжте будь-яку листову зелень, яка у вас є, і заправте її простою заправкою. Ви можете доповнити салат нарізаним хлібом, горіхами, вареними зернами або додати трохи консервованої кукурудзи чи квасолі.

Сніданки без енергії — вівсянка

Заздалегідь приготуйте вівсянку на наступний ранок. Змішайте вівсяні пластівці з водою або рослинним молоком і залиште на ніч на столі. Наступного ранку просто додайте арахісове масло, нарізані свіжі фрукти, такі, як банани і яблука, горіхи та сухофрукти, щоб отримати багатий на поживні речовини сніданок. Також рецепти вівсянки на завтра знайдете за посиланнями.

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