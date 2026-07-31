Скарби природи: сезонні продукти серпня та легкі рецепти для літа із ними

Серпень — це час, коли літо дарує найщедріший урожай, а українці відзначають одразу три Спаси, які здавна пов'язані зі збором плодів нового сезону.

1 серпня за новоюліанським календарем святкують Медовий Спас, 6 серпня — Яблучний Спас, а 16 серпня — Горіховий Спас. Кожне з цих свят символізує достаток і традиційно припадає на період, коли достигають мед, яблука, виноград, горіхи та багато інших сезонних продуктів.

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Не дивно, що саме серпень вважають одним із найкращих місяців для сезонної кухні. На прилавках з’являється величезний вибір свіжих овочів, ягід і фруктів: соковиті помідори, солодкий перець, баклажани, кукурудза, кавуни, дині, сливи, виноград, персики та десятки інших плодів, які зараз мають найкращий смак.

Вживання сезонних продуктів — це не лише можливість урізноманітнити раціон, а й спосіб отримати максимум користі. Плоди, які достигли природним шляхом, зазвичай містять більше вітамінів, мікроелементів і антиоксидантів, а також не потребують тривалого зберігання чи перевезення. Найкраще купувати їх на місцевих ринках або у фермерів, звертаючи увагу на аромат, колір і стиглість.

Серпневі овочі та фрукти відкривають безліч можливостей для кулінарних експериментів. Легкі салати, овочеві страви, домашня випічка, десерти, компоти чи заготовки на зиму — саме зараз час готувати з продуктів, які перебувають на піку своєї свіжості. А добіркою найкращих рецептів ми, як завжди, поділимося.

Інфографіка: NV

Листові салати

Листові салати є джерелом вітамінів (особливо К, А, С), мінералів та клітковини, що робить їх надзвичайно корисними для травлення, імунітету та загального самопочуття. Серед найпопулярніших видів, які додають різноманіття смаків та текстур, можна виділити айсберг, ромен, латук, руколу, шпинат та радичіо. Спробуйте будувати ваші прийоми їжі навколо цієї зелені: від свіжих салатів, де вони можуть бути як основою, так і доповненням, до гарнірів, сендвічів та навіть смузі. Завдяки різноманіттю смаків — від ніжного і маслянистого до гіркуватого чи гострого — листові салати дозволяють експериментувати з поєднаннями, які додадуть свіжості, легкості та хрусткої текстури. Вашим обідам точно знадобиться низька калорійність і висока поживна цінність листових салатів.

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Салат з креветками та огірками: освіжаюча страва з азійським вайбом Це гармонійне поєднання морепродуктів, хрумких овочів і шовковистої, трохи пікантної заправки на основі арахісу та яблучного пюре. Легкий, ситний і неймовірно смачний — ідеальний варіант для літніх вечерь і пікніків. Перейти до рецепту

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Айсберг

Салат Айсберг, названий так через свою щільну головку, що нагадує айсберг, є одним з найпопулярніших листових салатів завдяки своєму хрусткому, соковитому листю та нейтральному смаку. Цей салат є чудовим джерелом вітаміну К, який важливий для згортання крові та здоров’я кісток, а також вітаміну А, який підтримує зір. Завдяки своїй текстурі та легкому смаку, Айсберг ідеально підходить для бутербродів, додавання до бургерів, приготування свіжих салатів, де він додає об'єму та хрусткості без перевантаження іншими смаками.

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Легкий сніданок: рецепт білкового ролу з лаваша за 10 хвилин Зранку, у поспіху на роботу, важко вигадати корисний сніданок, який можна швидко приготувати. Цей рол - ваш білковий порятунок. Перейти до рецепту

Вишукана простота: святкова закуска з айсберга із заправкою з блакитного сиру Ця закуска зі шматочками айсберга і заправкою з блакитного сиру стане чудовим початком вечері або легким перекусом на святковому столі. Перейти до рецепту

Пекінська капуста

Пекінська капуста — це цінний дієтичний продукт, багатий на вітаміни (особливо С, А, К, група В), мінерали (калій, кальцій, магній, фосфор, залізо) та клітковину. Її регулярне вживання сприяє поліпшенню травлення завдяки високому вмісту клітковини, яка нормалізує роботу кишківника та допомагає виводити токсини. Завдяки вітаміну К, пекінська капуста підтримує здоров’я кісток та згортання крові, а вітамін С — зміцнює імунітет, захищаючи організм від інфекцій та запалень. Також вона є універсальним інгредієнтом: її можна використовувати у свіжих салатах, додавати до супів, тушкувати, запікати, готувати голубці, а також квасити, що дозволяє зберегти більшість її корисних властивостей.

Рецепт салату з крабових паличок і пекінської капусти - корисно й швидко Це легка, яскрава й ніжна страва, яка чудово підійде для новорічного столу. Готується дуже швидко, а інгредієнти для салату — доступні й не надто дорогі. Перейти до рецепту

Салат Гірос із курятиною, овочами та гострою заправкою: ідеальний перекус або святкова страва Ця закуска точно сподобається поціновувачам кебабів та шаурми, адже складається з аналогічних інгредієнтів. Однак приготована власноруч, вона стане корисною альтернативою вуличній їжі. Перейти до рецепту

Швидкий та смачний салат із пекінської капусти, тунця та яєць Салат із пекінської капусти, тунця та яєць – ідеальна страва на кожен день, особливо коли потрібно швидко приготувати щось смачне та корисне. Перейти до рецепту

Шпинат і мангольд

Мангольд і шпинат, хоча й належать до родини амарантових і схожі за зовнішнім виглядом, мають суттєві відмінності у смаку та текстурі. Регулярне вживання шпинату сприяє захисту організму від оксидативного стресу, підтримує здоров’я кісток завдяки вітаміну К, покращує зір через високий вміст вітаміну А та нормалізує кровотворення завдяки залізу. Шпинат відмінно підходить для приготування омлетів, фрітат, кішів та інших яєчних страв, надаючи їм кольору та додаткової поживності. Він є чудовим інгредієнтом для супів-пюре, крем-супів та борщів, де швидко розм’якшується і надає страві насиченого зеленого відтінку. Хочеться чогось більш оригінального? Спробуйте запечене куряче філе зі шпинатом, або веганську лазанью, грузинські пхалі чи просто перетворіть шпинат на апетитний кремовий соус. А от мангольд допоможе вам у підтримці зору та підвищення кількості вітамінів K, A, C та магнію. Мангольд, особливо його листові сорти, має більш виражений, злегка гіркуватий смак і щільнішу текстуру, яка краще зберігається при термічній обробці. Шпинат же вирізняється м’яким, ніжним смаком і тонким листям, яке швидко готується і значно зменшується в об'ємі. Тому, якщо в рецепті важлива щільність і характерний смак, мангольд може бути кращим вибором, тоді як для ніжних страв, де потрібна швидка термічна обробка та м’яка текстура, шпинат буде доречнішим. Регулярне споживання мангольду може допомогти захистити організм від деяких хронічних захворювань завдяки його антиоксидантним властивостям. Кладіть його до супів і запіканок, до веганського карі чи вершкової пасти.

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Ідеально для схуднення: рецепт запеченого курячого філе зі шпинатом і томатами Це проста, корисна і водночас смачна страва від нутриціолога, яка однаково добре підійде і для буднього дня, і для святкового столу. Перейти до рецепту

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Стебло селери

Селера корисна для профілактики раку та інсульту, може допомогти врегулювати кров’яний тиск і покращити пам’ять. Селера легко адаптується до будь-якої страви та є прекрасним джерелом вітамінів і мінералів. Селера є універсальним інгредієнтом на кухні. Її можна використовувати в сирому вигляді, наприклад, у салатах або як хрусткий додаток до овочевих закусок. Термічна обробка розкриває її ніжний, злегка солодкуватий смак, що робить її чудовою основою для супів, рагу, соусів та запіканок. Вона гармонійно поєднується з м’ясом, рибою та іншими овочами, як у цих рецептах.

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Рукола

Ця рослина — багате джерело вітаміну К, кальцію, вітаміну С, бета-каротину. Вона містить також залізо, фолієву кислоту, магній, цинк, селен, натрій. Однак головна перешкода, що заважає людям отримувати корисні речовини з руколи — це її смак. Він залежить від того, коли і де було вирощено рослину. Листя, зібрані влітку, можуть бути неймовірно гострими і пряними, тож якщо вашому салату чи страві потрібні саме такі смаки — сміливо кладіть руколу. У кулінарії рукола знаходить широке застосування: вона чудово доповнює салати, наприклад, з помідорами чері та моцарелою; її можна додавати до піци після випікання, збагачувати нею пасту, використовувати для приготування ароматного песто, а також додавати у сендвічі чи омлети, надаючи стравам пікантності та свіжості.

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Спаржева квасоля

Що стосується способів приготування, то бланшування або приготування на пару краще зберігають корисні речовини, такі як фолат, порівняно з варінням або смаженням. Щоб отримати максимум користі, готуйте квасолю за низьких температур протягом короткого часу. Її ніжні стручки, що вирізняються відсутністю жорстких волокон, легко інтегруються в повсякденне меню, надаючи стравам особливого смаку та користі. Цей овоч універсальний у використанні: його можна бланшувати як гарнір, додавати у супи та рагу для збільшення поживної цінності, або ж включати у салати, де він виступає як джерело клітковини та свіжості. Зокрема, спаржева квасоля чудово поєднується з м’ясними стравами, овочевими запіканками, а також може бути основою для легких літніх салатів з додаванням чері, моцарели та оливкової олії.

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Стручкова квасоля з пармезаном і часником: рецепт літньої закуски Ця стручкова квасоля з часником і пармезаном стане вашою новою секретною зброєю, коли вам знадобиться швидкий і смачний гарнір. Перейти до рецепту

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Білі гриби

Білі гриби, або боровики, вирізняються особливою поживністю та визнані делікатесом у кулінарії завдяки своєму яскравому аромату та м’ясистій текстурі. Їхня користь зумовлена високим вмістом білків, вітамінів групи B, мінералів та антиоксидантів, що сприяють підтримці імунітету та загального здоров’я. У кулінарії білі гриби універсальні: їх можна смажити, варити, сушити, маринувати. Чудово вони розкривають свій смак у супах, ризото, соусах до м’яса або пасти, а також як самостійна страва, наприклад, у вигляді грибної юшки або смажених білих грибів зі сметаною.

Картопляні «гнізда» з подушкою з білих грибів: максимально просто і смачно Ця ароматна запіканка точно вирізнятимеся на святковому столі оригінальним виглядом і неперевершеним смаком, попри простоту приготування. Перейти до рецепту

Рецепт пасти з білими грибами: італійська класика Для приготування страви вам знадобляться лише якісні білі гриби, сухе біле вино, часник, а також дика м’ята або чебрець. Перейти до рецепту

Рулет із лісовими грибами та сиром: справжній осінній ф'южн Ця проста, ситна та смачна закуска ідеально смакуватиме на сніданок. Як варіант, приготуйте рулет із вечора та розігрійте на наступний день. Перейти до рецепту

Кукурудза

Ковбойська ікра: легендарна закуска з Півдня США Ця яскрава овочева закуска на основі чорноокого горошку й кукурудзи, яка стала улюбленою стравою на вечірках у США. Винайдена дієтологинею з Нью-Йорка у Техасі, вона досі вражає простотою і смаком. Перейти до рецепту

Ніжний пиріг з курятини, яєць та овочів: старомодний рецепт класичної страви Один шматочок цього шедевру — і ви зрозумієте, чому варто обирати саме домашню кухню, а не готові варіанти з супермаркету. Перейти до рецепту

Рецепт пасти з чорної квасолі по-мексиканськи Це чудовий варіант швидкої і поживної вечері для вегетаріанців або просто тих, хто хоче спробувати щось нове та незвичне. Перейти до рецепту

Кукурудза, ця сонячна королева полів, є не лише джерелом енергії, а й скарбницею корисних речовин, що робить її цінним продуктом для збалансованого харчування. Її зерна багаті на вітаміни групи B, магній, фосфор та харчові волокна, що сприяють нормальному функціонуванню травної системи та підтримці загального тонусу організму. Готуйте улюблені страви: від легких салатів до насичених супів та гарнірів. І всі ми знаємо, що особливою насолодою є вживання гарячої, щойно звареної кукурудзи, у невимушеній атмосфері пляжу, де її природний солодкуватий смак стає ідеальним доповненням до відпочинку. Вона також чудово смакує у складі таких страв, як мексиканське буріто, салат з тунцем та кукурудзою, кукурудзяний суп-пюре або як гарнір до м’ясних та рибних страв.

Капуста білокачанна

Білокачанна капуста є цінним джерелом вітамінів C, K та групи B, а також дієтичної клітковини, що сприяє підтримці травної системи та загального здоров’я. Знайдемо її в борщі та голубцях, у свіжих салатах, квашених заготовках та тушкованих стравах. Інтегруючи капусту в щоденний раціон, можна збагатити стіл корисними та доступними стравами на літо, відкривши нові смакові нюанси без зайвих зусиль.

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Червона капуста

Червона капуста, що привертає увагу своїм насиченим кольором, є джерелом корисних речовин, серед яких вітамін С, вітамін К та антоціани, що надають їй характерного забарвлення. Завдяки своєму хрусткому листю та легкому гострому присмаку, вона знаходить широке застосування в кулінарії. Її можна додавати у свіжі салати для надання яскравості та вітамінного збагачення, а також використовувати для приготування тушкованих страв, маринадів та квашення. Зокрема, червона капуста чудово підходить для холодних закусок з додаванням яблук та горіхів (тому на Спаси не забудьте про такий салатик), гарнірів до м’ясних страв або як інгредієнт для вітамінних смузі, збагачуючи раціон цікавими смаковими нотками та кольором. Вона надає стравам не лише естетичної привабливості, а й цінного поживного складу.

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Коріння селери, петрушки та пастернак

Селера багата на вітамін К та антиоксиданти, підтримуючи здоров’я кісток і захищаючи клітини. Корінь петрушки забезпечує організм вітаміном С та залізом, зміцнюючи імунітет та покращуючи кровотворення. Пастернак, зі свого боку, є чудовим джерелом клітковини для травлення та калію для серцево-судинної системи. Селера, з її характерним, дещо різким ароматом, є невід'ємним компонентом класичних бульйонів, насичених супів та ситних рагу, надаючи їм глибини смаку та витонченої елегантності. Корінь петрушки, на відміну від своєї ароматної зелені, відзначається ніжним, солодкуватим присмаком, що робить його ідеальним для делікатних страв — він чудово поєднується з овочевими пюре, соусами та запіканками, розкриваючи свою ніжність. Пастернак, солодкуватий і крохмалистий, може бути основою для гарнірів, таких як пюре, або доданий до смажених овочів, де він набуває карамелізованого відтінку, перетворюючи буденне на справжнє кулінарне відкриття.

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Баклажан

Користь баклажанів, особливо в серпні, зумовлена наявністю вітамінів групи B, С, РР, а також калію, заліза, кальцію та фосфору. Ці елементи сприяють нормалізації обміну речовин, покращенню травлення та зміцненню серцево-судинної системи.Окрім різноманітних вітамінів і мінералів, баклажани містять велику кількість антиоксидантів. Баклажан смакуватиме ідеально в улюблених пк=ікантних стравах від класичної ікри та рататуя до запечених овочів, смажених кружалець з часником та зеленню, а також як інгредієнт для супів, рагу та салатів. Він гармонійно поєднується з м’ясом, сиром та іншими овочами, надаючи стравам вишуканого смаку та аромату.

Рататуй: класичний рецепт французького овочевого рагу Рататуй — це французьке овочеве рагу, яке на перший погляд здається скромною стравою — і справді такою є. Однак, якщо приготувати його правильно, це буде літня страва, сповнена сонячних середземноморських смаків! Перейти до рецепту

Борані банджані: рецепт баклажанів з йогуртом по-афганськи У цьому ароматному гарнірі ніжні скибочки баклажанів ідеально поєднуються з вершковим соусом, спеціями та неочікуваним інгредієнтом — зернами граната. Перейти до рецепту

Норма аль форно: рецепт пасти з баклажанами, томатним соусом та моцарелою Усе просто: це класичний рецепт дуже смачної та насиченої пасти із Палермо, яка має надзвичайну структуру, соковиті овочі та сир, щоб завершити картину вершковістю. Перейти до рецепту

Помідори

Серпень — ідеальний час для помідорів, адже саме тоді вони досягають піку своєї зрілості та накопичують максимальну кількість корисних речовин. Ці ягоди (ботанічно помідор — це ягода, хоча кулінарно його сприймають як овоч) багаті на лікопен — потужний антиоксидант, який, як вважається, сприяє підтримці здоров’я серцево-судинної системи та може зменшувати ризик деяких захворювань. Крім того, помідори є джерелом вітаміну C, калію та фолієвої кислоти. Їхня універсальність дозволяє використовувати помідори у найрізноманітніших стравах: від свіжих салатів, таких як капрезе або грецький салат, до гарячих страв — супів (гаспачо), соусів для пасти, рагу та запіканок. Також, консервація помідорів на зиму у вигляді соків, томатної пасти або цілих плодів є чудовим способом зберегти їхню користь та смак.

Мариновані помідори: рецепт елементарної та по-літньому запашної закуски на стіл Шукаєте ідею для простої, бюджетної, але неймовірно смачної закуски? Ці мариновані нашвидкуруч помідори вам ідеальний кандидат. Перейти до рецепту

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Помідори з соусом тоннато: рецепт за 10 хв, з майонезом та анчоусами Томатне тоннато — це ідеальна страва для літа, яку можна приготувати за лічені хвилини. Це закуска, яку можна подати на лаваші, грінках та у тарталетках. Перейти до рецепту

Паприка

У серпні паприка, відома також як болгарський перець, досягає свого піку стиглості, пропонуючи не лише яскраві кольори, але й значну користь для здоров’я. Цей овоч є відмінним джерелом вітаміну C, антиоксидантів та каротиноїдів, які сприяють зміцненню імунної системи та покращенню зору. Завдяки своїй універсальності, паприка легко інтегрується в різноманітні кулінарні композиції, додаючи стравам свіжості та соковитості. Її можна використовувати у свіжому вигляді для салатів, таких як літні овочеві мікси або грецький салат, а також запікати, фарширувати чи додавати до рагу, угорського лечо або супу гаспачо, збагачуючи їх смакові відтінки та поживну цінність. Приготуйте овочевий терін, аджику, пасту рататуй чи оджахурі.

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Французьке літо на терасі: рецепт овочевого теріна з песто та сиром Печені перці, цукіні, баклажани й батат - це суміш, яка вразить кольором та соковитістю кожного гурмана. У цьому теріні поєднані користь та смак, легкість та ситність. Це ваша ідеальна літня страва. Перейти до рецепту

Чилі

Перець чилі, відомий своїм характерним гострим смаком, може бути особливо актуальним у серпні, оскільки багато його сортів саме в цей період досягають піку зрілості. Його вживання має переваги завдяки вмісту капсаїцину, який надає гостроти та, за деякими даними, сприяє покращенню метаболізму. Використання чилі в кулінарії досить широке: він додає пікантності супам, особливо томатним або гарбузовим, маринадам для м’яса або риби, а також може бути основним компонентом гострих соусів, таких як сальса або аджика. Якщо планували маринування чи закрутки — цей перець стане яскравим акордом у них. Крім того, його можна включати до складу деяких десертів для створення незвичайного смакового контрасту, наприклад, у шоколадні вироби.

Аджика по-грузинськи: актуальна увесь рік Ця неперевершена пікантна закуска зі свіжих овочів, спецій та пряних трав стане справженьою знахідкою на вашому столі упродовж року Перейти до рецепту

Курка з базиліком по-тайськи: вибух смаку за 15 хвилин Ця солона, солодка та гострав одночас страва готується менш ніж за 15 хвилин і ідеально підходить для вечері в будній день. Перейти до рецепту

Мариновані кабачки з чилі: ідеальна гостра закуска на кожен день Цей рецепт маринованих кабачків з додаванням гострого перцю чилі допоможе швидко приготувати соковиту та пряну закуску вдома. Перейти до рецепту

Огірки

Хоч це й найпростіший овоч, який можна вигадати, це не анулює його принад у серпні. Огірки, завдяки своїм властивостям, є цінним компонентом раціону, коли вони перебувають на піку свого сезону. Їхній високий вміст води сприяє гідратації організму, що точно плюс у спеку, а наявність вітамінів і мінералів робить їх корисними для травлення. Огірки влітку можуть отримати нове життя в кулінарії, якщо вийти за рамки звичних салатів. Спробуйте приготувати огірковий лимонад або смузі - це освіжаючий напій, що чудово тамує спрагу. Також огірок може стати основою для холодного огіркового супу з м’ятою та йогуртом, який ідеально підходить для спекотних днів. Ще один цікавий варіант — мариновані огірки швидкого приготування з перцем чилі та імбиром, які стануть пікантним доповненням до м’ясних страв.

Окрошка на маслянці: простий літній варіант Освіжаюча, густа, ситна — окрошка на маслянці з індичкою, йогуртом і гірчицею. Проста у приготуванні й ідеальна для спекотних днів. Перейти до рецепту

Холодний вершковий огірковий суп - ідеально у літню спеку З йогуртом та травами цей охолоджений огірковий суп – найсмачніший спосіб подолати спеку. Перейти до рецепту

Вершковий салат з огірків з кропом - ідеальне доповнення до основної страви Найкращий салат з хрустких скибочок огірка, переплетених з м’якою, солодкою червоною цибулею та свіжим кропом, і пікантною, вершковою заправкою. Перейти до рецепту

Цукіні

Їхня користь полягає у високому вмісті вітамінів (зокрема, C та групи B), мінералів (калій, магній) та клітковини, що сприяє нормалізації травлення. Важливо зазначити, що цукіні, хоча й належать до того ж виду, що й кабачки (гарбуз звичайний, Cucurbita pepo), відрізняються від них більш тонкою шкіркою, ніжнішою м’якоттю та, зазвичай, меншими розмірами. На відміну від кабачків, цукіні частіше мають темно-зелене забарвлення, хоча існують і жовті сорти. Завдяки своєму нейтральному смаку та м’якій текстурі, цукіні є універсальним інгредієнтом у кулінарії. Їх можна використовувати для приготування різноманітних страв: від крем-супів та рагу до оладок, запіканок, фаршированих човників і навіть легких салатів. Вони також чудово підходять для грилювання та пасерування, додаючи стравам свіжості та легкості.Тож не зволікайте із овочевим барбекю.

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Паста Рататуй: рецепт макаронів з овочами Ця страва в одному посуді, яка готується за 30 хвилин, є обов'язковою для вечері в будні дні. Перейти до рецепту

Ніжні оладки з цукіні та фети: ідеальний сніданок із грецьким вайбом Ця проста альтернатива дерунам чи звичним кабачковим оладкам має особливу смакову гаму завдяки додаванню фети. Готуйте їх у будь-яку пору дня та насолоджуйтеся середземноморською ноткою. Перейти до рецепту

Сир халумі та овочі на грилі: ідеальне літнє поєднання Сир халумі в поєднанні з ароматними овочами, забезпечує смачний, білковий і легкий варіант здорового обіду з високим вмістом білка і цікавою хрусткою текстурою. Перейти до рецепту

Картопля

Картопля, незважаючи на свою поширеність, залишається важливим елементом раціону, особливо у серпні, коли дозріває новий урожай. Її користь у цей період полягає у високому вмісті вітаміну С, калію та харчових волокон, які сприяють нормалізації травлення та підтримці електролітного балансу організму. Згадайте про молоду варену картоплю з вершковим маслом та кропом. Ось це саме те, що вам зараз потрібно. Або запечіть у духовці з часником, подайте у варениках чи з куркою.

Картопляно-сирні пончики на сніданок, обід чи вечерю Ця хрустка картопляна закуска готується надзвичайно просто, а виходить смачною, ароматною і дуже ситною. Тому неодімінно готуйте і насолоджуйтеся. Перейти до рецепту

Лосось у хрумкій паніровці з картоплею: рецепт ідеальної вечері Соковита риба з ароматною скоринкою, рум’яна картопля і легкий лимонний соус — максимум задоволення, мінімум зусиль. А ще — омега-3 жирні кислоти, необхідні для здоров’я. Перейти до рецепту

Картопляна запіканка з лисичками: «тарт без тіста» У сезон лісових грибів пропонуємо вам приготувати цю апетитну картопляну запіканку з лисичками. Ідеальна страва для затишної сімейної вечері — збережіть рецепт, щоб не забути. Перейти до рецепту

Морква

Серпневий морквяний пиріг до чаю, кекси чи просто салат з морквяної стружки. Цей помаранчевий коренеплід, є джерелом вітамінів і мінералів, зокрема бета-каротину, що перетворюється в організмі на вітамін А, необхідний для зору та імунної системи. Її вживання сприяє поліпшенню травлення завдяки високому вмісту клітковини.

Найпростіший: рецепт корисного крем-супу з овочів та кокосового молока без зусиль Цей суп із запечених овочів відповідає всім нашим критеріям смакоти. Він має шовковисту, оксамитову текстуру з чудовим ароматом , який доповнюється ледь помітною гостротою і солодкістю. Перейти до рецепту

Суші-роли з лососем і овочами: ідеально простий та корисний обід Ці суші-роли наповнені пікантним лососем, хрусткою морквою, огірками та кремовим авокадо. Ви також можете подавати їх у мисках і подрібнити норі, щоб посипати зверху. Перейти до рецепту

Пухкі морквяні синабони з сирною глазур’ю Це справжнє відкриття для тих, хто любить ароматну домашню випічку. Вони ніжні, пухкі, солодкі, з нотками кориці, ванілі й мускатного горіха. А морква надає їм вологи, кольору і весняного настрою. Завершує це чарівництво густа сирна глазур — солодка, але з легкою кислинкою. Обов'язково спробуйте! Перейти до рецепту

Буряк

Буряк, цей коренеплід із насиченим кольором та унікальним смаком, є справжнім скарбом для кулінара та джерелом корисних речовин. Його універсальність дозволяє використовувати його у найрізноманітніших стравах: від традиційного борщу та вінегрету до оригінальних салатів, смузі та навіть десертів. Завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів, буряк сприяє поліпшенню травлення, нормалізації артеріального тиску та підтримці імунної системи. Пурпурний колір буряка зумовлений пігментом беталаїном, який має антиоксидантні та протизапальні властивості. Дослідження показали, що буряк чинить певну протиракову дію в лабораторних умовах. Хоча до клінічних випробувань на людях ще далеко, включення буряка в раціон може бути корисним кроком для профілактики.

Вишукана паста з буряком: готуємо трендовий рецепт За допомогою цього рецепта перетворіть смажений буряк на насичений вершковий соус для пасти. Подавати його можна до будь-яких макаронів, які ви любите, для веселої сімейної вечері у вихідний день та не тільки. Перейти до рецепту

Пісне бурякове печиво: яскравий смак без молока і яєць Завдяки природній солодкості буряка, це печиво виходить ніжним і ароматним, а простий рецепт дозволяє легко приготувати його вдома. Перейти до рецепту

Домашня квашена капуста з буряком у трилітровій банці: рецепт від Євгена Клопотенка Яка вона, корисна закуска в українському стилі? Звісно ж це квашена капуста! Перейти до рецепту

Ожина

Це не найпопулярніша ягода, яку можна зустріти, але вона від того не стане менш солодкою, красивою та різноманітною у застосуваннях. Ця ягода багата вітамінами A, B1 (тіамін), B2 (рибофлавін), B3 (ніацин), B6, фолієвою кислотою, вітаміном C (аскорбінова кислота), вітаміном E (альфа-токоферол) і K (Филлохинон). У мінеральний склад ожини входять кальцій, залізо, магній, фосфор, калій і цинк. Ожина також є хорошим джерелом амінокислот і незамінних харчових волокон, які не містять шкідливого холестерину. Її можна використовувати у випічці, такій як пироги та кекси, а також для приготування джемів, желе та мусів. Ожина також гармонійно доповнює соуси до м’ясних страв, зокрема птиці, і може слугувати цікавим додатком до салатів.

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Пиріг із ожиною та сушеними абрикосами: рецепт десерту до чорного чаю з липою Цей пиріг з ожиною та сушеними абрикосами від досвідченої пекарки Саманти Сеневіратне добре транспортується і може нагодувати велику компанію, що робить його ідеальним для пікніка. Перейти до рецепту

Літо в келиху: сангрія з ягодами на компанію Цей рецепт допоможе створити ідеальну атмосферу для літнього вечора і насолодитися смаком сангрії в компанії друзів і близьких. Перейти до рецепту

Малина

Малина — це одні з найсолодших ліків як для тіла, так і для душі. У малині міститься багато потужних антиоксидантних сполук, зокрема вітамін С, кверцетин та елагова кислота. Порівняно з іншими ягодами, малина має такий самий вміст антиоксидантів, як і полуниця, але лише вдвічі менше, ніж ожина, і на чверть менше, ніж чорниця. Високий вміст клітковини та дубильних речовин може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Її можна покласти у все солодке, що ви можете уявити. Малина — доповнення до сніданків, йогуртів, злакових каш, а також для приготування десертів, таких як муси, желе та тістечка.

Молочний і з малиною: рецепт грецького пирога Галатопіта з філо Це приголомшливий десерт, який дуже легко приготувати, і його можна приготувати заздалегідь. Тут молочна начинка просочує хрусткі шари тіста, а малина додає соковитості та феєрверк смаку у цій ніжній композиції. Перейти до рецепту

Малиновий пиріг на кефірі: рецепт домашнього простого десерта Декілька простих інгредієнтів для тіста, свіжі ягоди та дрібка вашої любови, яка буде відчуватися у кожному шматочку запашної домашньої випічки. Перейти до рецепту

Малиновий джем на зиму - без желатину чи агару Малина — це не просто соковита й ароматна ягода, а справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Перейти до рецепту

Лохина

Лохина, ця невелика ягода інтенсивного синьо-фіолетового відтінку, є втіленням одночасної простоти та багатогранності, що робить її гідним об'єктом для кулінарних експериментів. Її смаковий профіль, що балансує між приємною кислинкою та м’якою солодкістю, дозволяє використовувати її як самостійний десерт або як акцент у більш складних композиціях. Зокрема, вона чудово поєднується зі сніданками: додавання лохини до вівсянки, йогурту чи сиру може значно покращити їх смак та поживну цінність. Не менш вдало вона інтегрується у випічку, надаючи кексам, пирогам чи млинцям особливої соковитості. А щодо користі, то лохина є відомим джерелом антиоксидантів, що сприяють захисту клітин, а також вітамінів і мікроелементів, які підтримують загальний тонус організму. Таким чином, її регулярне включення до раціону є не лише смачним, але й раціональним рішенням.

Ліниві вареники з маком і ягодами: рецепт ідеального сніданку Як би ви не назвали цю страву, варениками, галушками чи будь-чим, ви отримаєте неймовірно естетичний та ситний сніданок. Перейти до рецепту

Просто неймовірні: рецепт синабонів з лохиною та ягідним кремом Дріжджове тісто - не вирок навіть для початківців. Спробуйте приготувати смачнющі булочки за цим рецептом з лохиною та кремом. Перейти до рецепту

З ягодами, бататом та шоколадом: рецепт пирогів з рисового паперу Рисовий папір це не тільки спринг-роли, а й дуже простий спосіб зробити цікавий десерт. Перейти до рецепту

Яблука

Яблука, що є втіленням універсальності в кулінарному світі, вирізняються не лише соковитістю та освіжаючою кислинкою, а й значною поживною цінністю. Їхній потенціал на кухні виходить далеко за межі традиційних десертів: від класичних пирогів і штруделів до вишуканих салатів з додаванням сиру та горіхів, маринадів для м’яса чи навіть компонентів для смузі. Харчові волокна, що містяться в яблуках, сприяють нормалізації травлення, а антиоксиданти та вітаміни, зокрема вітамін С, підтримують імунну систему. Попри ціну у магазинах, ці плоди варті вашої уваги, особливо на спаса. Другий Спас — Яблучний — святкують 6 серпня за новим стилем (раніше — 19 серпня). У цей день також відзначають одне з найбільших християнських свят, Преображення Господнє. Саме з цієї дати дозволяється споживати яблука, які освячуються в церкві. Тож не забудьте Тарт Татен, чизкейк, пиріг невидимку, тости з арахісовим маслом чи навіть сніданкову вівсянку з корицею та яблуком, як у принцеси Діани, до прикладу.

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Сніданок принцеси: рецепт нічної вівсянки Діани Це був сніданок принцеси Діани майже щоранку: корисний, поживний, вишуканий і простий водночас. Перейти до рецепту

Яблучний пиріг-невидимка: французький секрет десерту без шкоди для фігури Без борошна та цукру можна приготувати соковитий, ніжний та солодкий пиріг. Просто візьміть шість яблук та готуйте. Перейти до рецепту

Осіння насолода: французький тарт татен з яблуками Осінь - найвдаліший час, щоб приготувати цей смачний французький пиріг. Перейти до рецепту

Груші

Груша — плід з багатогранним застосуванням та унікальними властивостями. Її м’якоть, соковита та ароматна, є джерелом вітамінів і мінералів, що сприяє нормалізації травлення завдяки високому вмісту клітковини. Пофантазуймо про вишукані тости з грушею та сиром, про груші в беконі та у шоколадному пирозі. Навіть простий фруктовий салат — вже доля насолоди у літній день.

Просто, але як гарно: рецепт карпачо із груші, сиру та горіхів Одна груша може перетворитися у красиву, інстаграмну, корисну страву. Карпачо можна спокійно готувати при відключеннях світла і без електроенергії. Перейти до рецепту

Груша з горгонзолою та беконом: найрозкішнішa стравa на святковий стіл Чотири інгредієнти, кілька махінацій із ними, і на вашому столі красується неймовірно красива і водночас проста й смачна страва. Перейти до рецепту

Смачно буде всім. Рецепт крамбла з груші, пекана та карамелі Використовуйте соковиті груші, щоб приготувати ароматний крамбл із пеканами та карамеллю. Перейти до рецепту

Сливи

Сливи — справжні кулінарні диверсанти, що здатні перетворитибудь-яку страву у витвір гастрономічного мистецтва. Їх м’яка текстура та насичений солодко-кислуватий смак роблять їх унікальними кулінарними компаньйонами — від класичних варення та пирогів до витончених соусів до м’яса та незвичайних десертів. Багаті на антиоксиданти, вітаміни А, С та К, сливи не лише смачні, але й корисні для серцево-судинної системи, допомагають покращити травлення та зміцнити імунітет. Гастрономічний потенціал слив розкривається у класичних пирогах (звичайно, мова про нью-йоркський) штруделях, фламандських тартах, домашніх компотах, маринадах для курки чи качки, а також у несолодких стравах — наприклад, у салатах з руколою та козячим сиром.

Вишукано простий: рецепт салату зі сливами та фетою Сливи рідко привертають таку увагу, як персики та інші ефектні літні фрукти, але вони заслуговують на це. Перейти до рецепту

Зі сметанною заливкою: рецепт сливово-вершкового пирога Слива робить яскраві рожево-червоні акценти на фоні ніжної сметанної заливки. Це ідеально красивий осінній пиріг, який робарвить ваші вечори. Перейти до рецепту

Перевернутий пиріг зі сливами та лаймом: рецепт розкішного десерту по-простому Магія цього липкого перевернутого пирога з найкращими соковитими та солодкими сливами сезону полягає в карамелі з лаймом (так, саме лаймом!). Перейти до рецепту

Слива угорка ( венгерка)

Темно-фіолетові, оксамитові сливи Венгерки — справжній скарб української кулінарії, що приховує в собі потужний потенціал корисних мікроелементів та унікальних смакових характеристик. Цей природний делікатес багатий на антиоксиданти, калій та вітаміни, які підтримують імунітет і покращують обмінні процеси в організмі. Венгерка ідеально підходить для консервації, маринування, начинок для пирогів та випічки, завдяки своїй твердій структурі (коли не надто стигла) та пікантному смаку.

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Трендове: рецепт сливового желе для сніданкових тостів та десертів Сливове желе - смачний і простий рецепт, який втамує спрагу до фруктово-солодких ласощів. Перейти до рецепту

Зі смаженою сливою: рецепт лимонного пирога з чебрецем на оливковій олії Підпечені до золотого кольору сливи виводять цей пиріг на новий рівень. А доповнені чебрецем та лимоном, аромати зачарують будь-кого. Перейти до рецепту

Диня

Диня — справжній літній дарунок природи, який перетворює звичайний прийом їжі на справжнє гурманське свято. Вже післяситної вечері з родиною з'їсти кілька відрізків дині — особливий ритуал. Цей м’який і солодкий плід є справжньою знахідкою для кулінарів, які люблять експериментувати: від класичних фруктових салатів до витончених азійських десертів та освіжаючих коктейлів. Досвідчені кухарі додають диню в м’ясні страви, готують з неї запечені рулети, використовують для приготування унікальних соусів та маринадів. Корисні властивості цього сонячного плоду вражають: багатий вміст вітамінів, мінералів та антиоксидантів робить диню справжнім чемпіоном здорового харчування.

Гаспачо із дині з креветками на шпажках Гаспачо - це відомий легкий суп, який освіжає та пробуджує апетит. А у поєднанні з шашличком із креветок це створить розкішну та смачну закуску. Перейти до рецепту

Фруктовий салат: рецепт із ідеальним поєднанням маракуї та малини Цей освіжаючий фруктовий салат ідеально підходить для приємних думок про літо та підкріплення вітамінами. Його можна приготувати заздалегідь і охолодити, щоб фрукти не потемніли. Перейти до рецепту

Кавун

Кавун — це не просто літній фрукт, а справжній кулінарний всесвіт з неймовірним потенціалом, який виходить далеко за межі звичайного десерту. Унікальна текстура та природна солодкість дозволяють створювати неймовірні страви: від класичних смузі та сорбету до витончених салатів з фетою та м’ятою, пікантних страв на грилі з шинкою або морепродуктами. Багатий на лікопін та вітамін С, кавун стає не лише смаковим акцентом, але й потужним імунним помічником, який допомагає підтримувати водний баланс організму та знижувати запальні процеси.

Оригінально й просто: рецепт кавуна з йогуртом, маком та смаженим розмарином Вже начувані про відомі кавунові салати з сиром? Немає жодного закону, який би стверджував, що кавунові салати повинні обов’язково містити фету. Перейти до рецепту

Смузі з кавуном: літній рецепт для освіження Насолоджуйтесь кавуновим смузі в теплий літній день. Цей напій, змішаний з бананом і яблучним соком, багатий на вітамін С. Перейти до рецепту

Аґрус

Цей унікальний плід з яскраво вираженим кислуватим смаком приховує багатий харчовий потенціал. Він здатний перетворюватися на вишукані десерти, прохолодні напої та пікантні соуси. Аґрус багатий на вітаміни С, Р, містить органічні кислоти та мікроелементи, що підтримують імунітет. Досвідчені кулінари полюбляють готувати з нього варення, мармелад, компоти, додавати до пирогів та використовувати як начинку для штруделів. Особливо цікавим є додавання аґрусу до м’ясних страв, де його кислинка м’яко врівноважує жирність та надає стравам особливої глибини смаку.

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Кекси з аґрусом: рецепт літніх капкейків для красивого чаювання Ароматизовані аґрусом і бузиновим сиропом, ці літні маленькі кексики дуже схожі на французькі фріани. Перейти до рецепту

Салат з аґрусом та овочами: страва для літньої хрусткої насолоди Хрусткий, насичений, ароматний та цікавий салат - це страва, що стане зіркою вашого обіду. Лише погляньте на його красу завдяки овочам стрічкам та оригінальної подачі горошку. Перейти до рецепту

Банан,чорниця, аґрус: рецепт зеленого смузі на сніданок Цей бананово-чорнично-аґрусовий зелений смузі – чудовий спосіб розпочати свій день. Якщо ваша новорічна обіцянка – бути здоровішим, приготуйте один з цих зелених смузі на сніданок! Перейти до рецепту

Горіхи

Вони бездоганно доповнюють випічку (штруделі, торти, круасани), додають текстурної глибини песто, хрусткості салатам, слугують основою для соусів та доблесно прикрашають м’ясні страви. Не забувайте про них на Горіховий, або Хлібний Спас відзначають 16 серпня. В той час предки випікали хліб, збирали зрілі горіхи і пригощали ними інших. Зробіть те саме, але спробуйте подати горіхи оригінально. До прикладу, приготуйте домашній хліб із горіхами, пахлаву з горіхами, корицею та халумі, печиво Колечко, або грузинське лобіо. Від мигдалю до волоського горіха, кожен представник цієї родини має унікальний профіль поживності: багаті на омега-3, білки, мінерали та антиоксиданти, вони здатні підвищити імунітет та покращити роботу мозку.

Домашній хліб із горіхами: теплий символ затишку та щедрості до Горіхового Спасу Домашній хліб - це не просто їжа, це маленький ритуал, спосіб сповільнитися і подарувати собі затишок. Особливо, якщо йдеться про зерновий хліб із волоськими горіхами - ситний, ароматний і корисний. Перейти до рецепту

Рецепт печива Колечко з волоськими горіхами Ароматне, розсипчасте печиво з горіхами - ідеальний варіант до чаю або кави. Перейти до рецепту

Зі шпинату, буряка чи моркви: рецепт грузинського пхалі Горіхи надають страві легку кремову текстуру, тоді як овочі забезпечують свіжість і легкість. Спеції, такі як уцхо-сунелі або сванська сіль, додають пікантності і глибини, роблячи кожен шматочок особливим. Перейти до рецепту

Мак

Перший із трьох літніх Спасів — Медовий Спас, або Маковія — у 2025 році святкується 1 серпня (новий стиль). Тож якщо ви чекали моменту для млинців з маком — це він. Використання маку у стравах може бути, утім, доволі різноманітним: від класичних макових булочок і пирогів до шортиків і десертів. З маковим насінням готують смачні соуси до м’ясних страв, наприклад, до свинини або курки, де горіховий посмак маку надає їм особливої нотки. Спробуйте зробити і маковий молочний коктейль, який стає чудовим сніданком або перекусом для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Крім того, мак містить корисні жири, білки і мінерали, що позитивно впливають на травлення та загальний стан організму. Використання маку в дієті може стати відмінним способом урізноманітнити раціон не лише на Маковія.

Млинці з маком — класичний рецепт: еластичне тісто за 25 хв Що може бути кращим за улюблену, домашню та рідну класику, яка нагадує про найкращі часи та найсмачніші страви. Ці млинці можна робити не лише з маком, а й зі згущенкою, сиром та кремом. Перейти до рецепту

Полуничний: рецепт салату з м'ятно-маковою заправкою Цей свіжий та яскравий полуничний салат містить хрусткий та шовковистий масляний салат, подрібнені фісташки, вершкове авокадо та лимонно-м'ятну заправку з маком. Перейти до рецепту

Маковий пиріг з крихтою: стане улюбленим домашнім рецептом У хорошій пекарні завжди має бути класичний маковий пиріг з крихтою, з хрустким пісочним тістом і тонким шаром глазурі. А якщо немає - варто приготувати вдома! Перейти до рецепту

Мед

І знову ж: Медовий спас — кульмінація року для споживання цього цілющого та вічного продукту. мед забезпечує організм корисними антиоксидантами та має протизапальні властивості, що робить його не лише смачним, а й корисним додатковим інгредієнтом у багатьох стравах. Мед забезпечує організм корисними антиоксидантами та має протизапальні властивості, що робить його не лише смачним, а й корисним додатковим інгредієнтом у багатьох стравах. Його можна використовувати в приготуванні різноманітних страв, зокрема в салатах, соусах, десертах та навіть основних стравах. Для салатів чудово підійде медовий дресинг, що містить олію та лимонний сік, надаючи страві особливого смаку. У випічці мед слугує відмінною заміною цукру, додаючи випічці зволоження і карамельний аромат, наприклад, у медовому кексу або коржах для тортів. Або просто подайте млинці з медом та насолоджуйтеся цим неймовірним поєднанням.

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Бальзамічна медова заправка: рецепту соусу вінегрет Опанування мистецтва приготування вінегретів – один із найкращих навичок, який ви можете здобути як захоплений кулінар, адже вони можуть перетворити ваші салати з нудних і нецікавих на свіжі та захопливі. Перейти до рецепту

Карамелізована молода морква з кремом та зеленню Поєднання солодкої, запеченої до карамельності морквини з освіжаючим сирно-йогуртовим кремом, зеленню та кунжутом створює гармонію смаку, користі й візуального задоволення. Легка, свіжа і дуже апетитна — готуйте неодмінно, поки сезон! Перейти до рецепту