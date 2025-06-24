Трамп признался, что скажет Зеленскому

● Зеленский планирует поговорить с Трампом. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО (проходит 24−25 июня в Гааге, Зеленский уже находится там). «Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», — сказал он в интервью Sky News.

Саммит в Гааге — первый под руководством Марка Рютте, нового генсека Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита G7, который проходил 15−17 июня в Канаде. Но тогда американский лидер уехал раньше из-за ситуации на Ближнем Востоке.

● Трамп скажет: «Как дела?» Дональд Трамп не исключил, что встретится с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге. Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

«Я скажу ему: „Как дела?“ Он оказался в сложной ситуации, ему никогда не следовало туда попадать», — добавил Трамп.

Пока Трамп занимается Израилем и Ираном — то провозглашает, что они договорились о мире, то ругается, потому что на самом деле мира нет, то говорит о «символических» ответных ударах, после которых точно наступит мир, то объясняет, что не хочет смены режима в Тегеране, потому что это, мол, приведет к хаосу.

Кроме того Трампу вспомнилось следующее:

● Трамп сказал. Дональд Трамп рассказал журналистам о недавнем разговоре с кремлевским диктатором. «Как вы знаете, Владимир [Путин] позвонил мне. Он спросил, могу ли я помочь вам с Ираном? Я ответил: „Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами“. И я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией, что очень обидно. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат», — заявил президент США.

Однако в этой истории есть то, чего упорно не замечает (или намеренно игнорирует) миротворец Трамп, — страна-агрессор Россия продолжает убивать мирных украинцев:

● Ужасный удар россиян по Днепру. Около обеда армия РФ ударила баллистическими ракетами по Днепру и Самару. В результате атаки баллистикой более 200 человек получили ранения (среди них 19 детей), 17 человек погибли, продолжается разбор завалов.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия, админздание. Также взрывная волна повредила пассажирский поезд Одесса-Запорожье, пассажиры получили травмы. Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате удара в городе пострадали здания 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальной школы. Среди пострадавших объектов — ряд медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника.

● Немедленно ограничить РФ. Президент Владимир Зеленский отреагировал на баллистическую атаку на Днепр и Самар. Он отметил, что РФ не может самостоятельно производить баллистические ракеты и другое оружие без доступа к иностранным компонентам, оборудованию и технологиям, а потому санкционное давление на Москву необходимо усиливать. «Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное усиление санкций против России», — заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что Россия продолжает войну из-за пренебрежения к человеческой жизни и стремления «очистить украинскую землю от людей». «Это не та борьба, в которой сложно выбрать сторону. Быть с Украиной — это защищать жизнь. Я благодарен всем, кто помогает. Просто сейчас, в эти дни, мы делаем все, чтобы стало больше поддержки для наших людей, для нашего государства», — подытожил президент.

● Украина и Совет Европы завтра подпишут соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

● «Неприемлемые» и «ужасные». Генсек НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом Украины назвал массированные атаки российской армии по украинским городам «неприемлемыми». «Последние недели мы видим неизбирательные атаки на мирных жителей в городах Украины, которые живут обычной жизнью, но погибают или получают ранения от российских дронов и другого оружия. Это ужасно», — добавил он.

Рютте отметил, что можно «с уверенностью предположить», что в декларации по итогам саммита НАТО будет «важная речь» об Украине и ее поддержке, в частности в финансовом плане.

● Поддержка на 35 млрд евро. На саммите НАТО будут приняты ключевые решения по Украине, союзники пообещали 35 млрд евро поддержки. Об этом Рютте заявил во время встречи с Зеленским, сообщила корреспондент NV.

«Впереди важный саммит с ключевыми решениями по Украине, развивающий прошлогодний саммит в Вашингтоне, где мы определили необратимый путь Украины в НАТО. Мы строим этот мост прямо сейчас», — заверил Рютте. «Я слышу от всех союзников, что надо держать вас сильными в борьбе, чтобы привести эту ужасную войну к длительному миру», — добавил он.

● 100 радаров от Нидерландов. Нидерланды объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму около 175 млн евро. В пакет помощи входят, в частности, 100 радаров для обнаружения беспилотников. Эти системы способны обнаруживать БпЛА, а затем передавать эту информацию системам противовоздушной обороны, — их поставка должна завершиться до конца 2025 года.

Также Нидерланды передадут Украине 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых. Кроме того, Амстердам выделит дополнительные 80 миллионов евро на беспилотники в рамках Коалиции дронов.

Нидерланды на днях также подписали контракты с украинским ОПК на производство 600 тыс. дронов на сумму 500 млн евро.

● Кто кому больше нужен. Вступление Украины в НАТО является взаимной потребностью, но пока для страны не является возможным присоединение к Альянсу. Об этом Владимир Зеленский сказал Sky News.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что в перспективе «НАТО нуждается в украинцах», потому что украинцы имеют за плечами десятилетний опыт в войне. «Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор», — отметил он.

● Возможности есть, нужны деньги. Оборонный производственный потенциал Украины, включающий почти 1000 видов продукции, превысил $35 млрд. Однако 40% не имеет должного финансирования. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании Форума оборонных индустрий на саммите НАТО.

Президент отметил, что Украина может производить более 8 млн беспилотников различных типов ежегодно, однако финансирование позволяет производить гораздо меньше. Он подчеркнул, что Украина открыта к различным формам сотрудничества в оборонном секторе, включая обмен опытом и достижениями с теми, кто помогает больше всего.

И напоследок:

● Давление уменьшилось? На Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, оккупанты продолжают действовать на отдельных участках, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Как добавил Демченко, это стало возможным благодаря эффективным действиям украинских подразделений.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.