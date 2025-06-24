Зеленский заявил, что планирует встретиться с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Trump Tower в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО , который состоится 24−25 июня в Гааге.

«Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», — сказал Зеленский в интервью Sky News.

Он отметил, что команды Украины и США проговаривают будущее время встречи.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита G7, который проходил 15−17 июня в Канаде.

Однако 17 июня телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщил, что президент США решил досрочно покинуть саммит G7 и вернуться в Вашингтон в связи с обострением боевых действий между Ираном и Израилем.

Саммит G7 завершился без коммюнике из-за разногласий с Трампом, а поддержку Украины упомянули лишь в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни как председательствующего.