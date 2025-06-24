В декларации саммита НАТО будет идти речь о поддержке Украины, заверил генеральный секретарь Марк Рютте (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

На саммите НАТО в Гааге (Нидерланды) будут приняты ключевые решения по Украине, союзники пообещали 35 млрд евро поддержки.

Об этом во вторник, 24 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондентка NV.

«Впереди важный саммит с ключевыми решениями по Украине, развивая прошлогодний саммит в Вашингтоне, где мы определили необратимый путь Украины в НАТО. Мы строим этот мост прямо сейчас», — заверил Рютте.

Он также добавил, что европейские и канадские союзники пообещали более 35 миллиардов евро поддержки Украине, и это больше, чем в прошлом году.

«И, конечно, я не могу разглашать детали декларации саммита, но можно предположить, что там будут важные пункты об Украине и ее финансовой поддержке в будущем», — подчеркнул генсек НАТО.

Рютте также назвал последние удары России по Украине ужасными:

«Последние недели мы видим неизбирательные атаки на мирных жителей в городах Украины, которые живут обычной жизнью, но погибают или получают ранения от российских дронов и другого оружия. Это ужасно».

Марк Рютте также заверил, что поддержка Украины не прекратится.

«Я слышу от всех союзников, что надо держать вас сильными в борьбе, чтобы привести эту ужасную войну к длительному миру», — добавил Рютте.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.