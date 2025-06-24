Во вторник, 24 июня, Россия атаковала Днепропетровскую область ракетами. Пострадали города Самар и Днепр, который подвергся самым масштабным разрушениям за три года полномасштабной войны. В области известно о 19 погибших.

NV следил за ситуацией в Днепре на фоне российской атаки.

22:40 В ГСЧС сообщили, что, по уточненным данным Нацполиции, в результате атаки РФ на Днепр погибли 17 человек, из них три скончались в больнице. Пострадали 186 человек, в том числе 23 ребенка.

20:58 Число погибших возросло до 17, написал Лысак.

20:25 Сергей Лысак сообщил, что количество погибших в Днепре возросло до 16. Пострадали 279 человек, из них 27 детей.

18:10 В Днепропетровской областной прокуратуре уточнили, что всего в результате атаки на область погибли 17 человек, более 200 — пострадали, среди них 19 детей.

18:02 Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что в городе в результате российской атаки повреждено почти 50 многоэтажек, значительные разрушения также в частном секторе. Пострадали почти 40 учебных заведений, среди которых лицеи, гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Также повреждены больницы, амбулатории, стоматологическая поликлиника; три трамвайных вагона, опора контактной сети, диспетчерские и мастерские электротранспорта, одно из депо; насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных.

Также повреждены церковь Петра и Павла, органный зал, ледовая арена, заправка, исправительная колония, здания хлебзавода, промышленного предприятия, райадминистраций и госказначейства.

«Это беспрецедентное количество разрушений, которых город еще не видел за все время полномасштабной войны», — заявил мэр.

Полиция, спасатели и коммунальные службы работают на местах. Филатов также объявил, что 25 июня в Днепре объявляется траур.

18:00 Количество погибших в Днепре возросло до 15, сообщил Сергей Лысак. Пострадали 174 человека, почти 100 из них госпитализированы.

17:20 Среди пострадавших пассажиров поезда Одесса — Запорожье, которые обратились в запорожские больницы, трое детей в возрасте пять месяцев, 2 и 6 лет, сообщили в Запорожской ОВА.

16:35 Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Днепропетровской области. В результате атаки баллистикой известно о более чем 160 раненых, 11 человек погибли, продолжается разбор завалов. Повреждены жилые дома, школы и поезд, в котором находилось более 500 пассажиров. В поезде, где под удар попали пять вагонов, никто не погиб.

«Россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которым этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное ужесточение санкций против России», — добавил глава государства.

16:01 Количество пострадавших в Днепре возросло до 153. 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Медики уже оказали помощь 18 пострадавшим детям, самому младшему из них всего полгода, написал Лысак.

15:26 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщил, что количество погибших в Днепре возросло до девяти. Еще два человека погибли в Самаре. Количество раненых превысило 100.

14:45 Суспільне показало последствия обстрела в одной из городских школ Днепра.

Всего повреждены здания 34 учебных заведений, уточнил городской голова Филатов. Среди них также музыкальная школа, профтехучилище, центры внешкольного образования. Повсюду разбиты стекла, двери, потолки.

Задело также управление соцзащиты и 8 медицинских учреждений: больницу, амбулатории, стоматологическую поликлинику.

13:52 В Днепре число жертв российской атаки 24 июня возросло до семи, всего в области — до девяти

Пострадавших уже около 70, среди них десять детей, сообщил председатель Днепровской ОГА Сергей Лысак

«Пятеро раненых — „тяжелые“. Врачи делают все возможное. Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, которых задела эта атака, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней», — добавил Лысак.

В Самаре на Днепропетровщине двое погибших. 9 пострадавших, большинство госпитализированы. Четверо людей в тяжелом состоянии.

13:27 Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате удара в городе пострадали здания 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальной школы. Также пострадали три учреждения внешкольного образования (детсады) и управление соцзащиты.

Среди пострадавших объектов — ряд медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника.

13:25 В ГСЧС показали последствия ударов по Днепру, в результате которых, по предварительным данным, 1 человек погиб, еще более 20 травмированы.

«Вспыхнул пожар. Повреждена гражданская инфраструктура — общежитие, гимназия, админздание. Кроме того, поврежден поезд, ранены его пассажиры», — уточнили в ГСЧС.

13.03. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в Днепре, по информации на данный момент, один погибший и более 20 пострадавших. Среди них двое детей — 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Самаре двое погибших. Травмированы три человека.

12.38. Глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео последствий удара РФ по Днепру.

12.30 В Укрзализныце сообщили, что обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда № 52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь.

Для доставки пассажиров в Запорожье назначили дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

12.26 Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что после вражеского обстрела в городе пострадали 14 школ и детских садов.

По его словам, есть значительные разрушения в частном секторе. Предварительно один погибший.

12.08 Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия, админздание. Поврежден поезд. Травмы получили его пассажиры.

По его словам, также агрессор попал и по городу Самар. Детали уточняются.

Лысак добавил, что всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

11.58 В Укрзализныце сообщили, что в результате террористического удара России по Днепропетровщине поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье. Укрзализныця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.



Мониторинговые паблики предупреждали о приближении баллистики на город Днепр. Впоследствии начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил атаку России.