Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО пока не является возможным (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является взаимной потребностью, но признал, что сейчас для страны не является возможным присоединение к Альянсу.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

В то же время он отметил, что в перспективе «НАТО нуждается в украинцах».

Зеленский подчеркнул, что украинцы имеют за плечами десятилетний опыт в войне.

Реклама

«Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор», — отметил он.

Он подытожил президент, вступление Украины в НАТО — «это взаимная возможность и потребность, и НАТО нужны украинцы».

Саммит лидеров стран НАТО 2025 года состоится в Гааге, Нидерланды, с 24 по 26 июня.

17 июня газета The Guardian написала, что некоторые украинские чиновники после саммита G7 в Канаде не уверены, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на саммит НАТО.

Как писало издание, украинские дипломаты остались разочарованными из-за отказа Трампа сделать приоритетом Украину на встрече G7. В Киеве также говорят, что пока нет никаких гарантий, что в Гааге будет Трамп.