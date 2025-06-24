Вступление Украины в НАТО — это взаимная потребность, однако сейчас это невозможно — Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО пока не является возможным (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)
Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является взаимной потребностью, но признал, что сейчас для страны не является возможным присоединение к Альянсу.
Об этом он сказал в интервью Sky News.
В то же время он отметил, что в перспективе «НАТО нуждается в украинцах».
Зеленский подчеркнул, что украинцы имеют за плечами десятилетний опыт в войне.
«Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор», — отметил он.
Он подытожил президент, вступление Украины в НАТО — «это взаимная возможность и потребность, и НАТО нужны украинцы».
Саммит лидеров стран НАТО 2025 года состоится в Гааге, Нидерланды, с 24 по 26 июня.
17 июня газета The Guardian написала, что некоторые украинские чиновники после саммита G7 в Канаде не уверены, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на саммит НАТО.
Как писало издание, украинские дипломаты остались разочарованными из-за отказа Трампа сделать приоритетом Украину на встрече G7. В Киеве также говорят, что пока нет никаких гарантий, что в Гааге будет Трамп.