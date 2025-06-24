«Я хотел бы видеть соглашение РФ и Украины». Трамп заявил, что Путин спросил его, нужна ли помощь с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин спросил его, нужна ли ему «помощь» с Ираном. Об этом Трамп сказал журналистам, направляясь в Нидерланды на саммит НАТО, пишет Fox News.

«Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он спросил, могу ли я помочь вам с Ираном? Я ответил: „Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами“. И я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией, что очень обидно. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат», — заявил президент США.

Он подчеркнул, что «хочет видеть соглашение с Россией» по войне в Украине.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.

Кроме того, 20 июня во время Петербургского экономического форума Владимир Путин в очередной раз озвучил фейковый нарратив о том, что украинцы и русские являются «одним народом». На этом основании он заявил, что вся территория Украины якобы принадлежит России.

«Знаете, у нас есть такое давнее правило: там, где ступает нога российского солдата — это уже наше», — добавил российский диктатор.

Также Путин пофантазировал о захвате Сум, однако заявил, что пока «не ставил такой задачи».

По его словам, Россия якобы может захватить Сумы, потому что украинские военные «создают угрозу» и «постоянно обстреливают приграничные территории».