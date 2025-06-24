«Скажу ему: „Как дела?“». Трамп подтвердил возможную встречу с Зеленским на полях саммита НАТО

Трамп дает комментарии журналистам перед тем, как отправиться на саммит НАТО (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.

Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, сообщает Le Monde.

«Я скажу ему: „Как дела?“ Он оказался в сложной ситуации, ему никогда не следовало туда попадать», — добавил Трамп.

Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, который состоится 24−25 июня в Гааге.

«Да, я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», — сказал Зеленский в интервью Sky News.

Реклама

В то же время источник Radio NV отметил, что американский президент Дональд Трамп должен приехать в Гаагу сегодня, после 19.00.

«Встреча все же может состояться завтра», — пояснил дипломатический источник о встрече руководителей Украины и США.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита G7, который проходил 15−17 июня в Канаде.

Однако 17 июня телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщил, что президент США решил досрочно покинуть саммит G7 и вернуться в Вашингтон в связи с обострением боевых действий между Ираном и Израилем.

Саммит G7 завершился без коммюнике из-за разногласий с Трампом, а поддержку Украины упомянули лишь в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни как председательствующего.