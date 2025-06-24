Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Єдині новини.

По его словам, оккупанты продолжают действовать на отдельных участках, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской громад.

Россияне и дальше пытается заходить небольшими штурмовыми группами, однако общая интенсивность атак заметно уменьшилась.

Как пояснил Демченко, это стало возможным благодаря эффективным действиям украинских подразделений.

«Это результат, конечно, украинских защитников всех составляющих Сил обороны и подразделений Вооруженных сил и Государственной пограничной службы, потому что только по нашим полосам обороны в этой зоне, фактически десятки убитыми, десятки раненых солдат противника», — отметил он.

За последнее время только на пограничных полосах в этом регионе были уничтожены и ранены десятки российских военных.

Кроме того, уменьшилось использование врагом мототехники и квадроциклов, которые ранее активно применялись для стремительных прорывов вглубь украинской территории.

В этом районе РФ не использует бронетехнику — вероятно, из-за ее недостатка или же для сохранения ресурсов перед будущими операциями.

Ситуация в Сумской области — главное

28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении.

По данным военного эксперта Ивана Ступака, россияне контролируют на Сумщине 100 квадратных километров территории и продолжают расширять подконтрольную им зону.

31 мая глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что на Сумщине объявили об обязательной эвакуации еще из 11 населенных пунктов.

Аналитики DeepState отмечали, что российские войска перешли границу на Сумщине в еще одном месте и продвинулись в районе села Александрия. Впоследствии аналитики сообщили об оккупации российскими войсками села Владимировка Сумской области.

2 июня в ГПСУ отметили, что россияне расширяют зону для захода своей пехоты в Сумской области.