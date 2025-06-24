«Хотят „очистить“ нашу землю от людей». После ударов по Днепропетровской области Зеленский призвал усилить санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетных ударов России по Днепропетровской области погибли по меньшей мере 11 человек, еще 160 — получили ранения. По его словам, разбор завалов продолжается.

«Продолжается разбор завалов, поэтому количество погибших может, к сожалению, увеличиться. Мои соболезнования всем родным и близким», — отметил глава государства в своей заметке в Telegram во вторник, 24 июня.

Среди поврежденных объектов — жилые дома, школы и пассажирский поезд, в котором находилось около 500 пассажиров. Зеленский уточнил, что в результате атаки разрушены пять вагонов, однако обошлось без погибших — всем раненым оказали помощь.

Президент подчеркнул, что Россия не способна самостоятельно производить баллистические ракеты и другое оружие без доступа к иностранным компонентам, оборудованию и технологиям, а потому санкционное давление на Москву необходимо усиливать.

«Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное усиление санкций против России», — заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что Россия продолжает войну из-за пренебрежения к человеческой жизни и стремления «очистить украинскую землю от людей».

«Это не та борьба, в которой сложно выбрать сторону. Быть с Украиной — это защищать жизнь. Я благодарен всем, кто помогает. Просто сейчас, в эти дни, мы делаем все, чтобы стало больше поддержки для наших людей, для нашего государства», — подытожил президент.

Днем 24 июня в Днепре прогремела серия взрывов. Из-за обстрелов произошел пожар, повреждена гражданская инфраструктура.

В Укрзалізниці сообщили, что в результате удара РФ по Днепропетровской области поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье. Пассажирам, которые получили травмы, оказали помощь.

В Днепре повреждена гражданская инфраструктура: 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальная школа и восемь медицинских учреждений.