Генсек НАТО отреагировал на российские удары по Украине и анонсировал масштабную финансовую поддержку от Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время двусторонней встречи в кулуарах саммита НАТО в Гааге, Нидерланды, 24 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Claudia Greco/Pool)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на массированные атаки российской армии по украинским городам, назвав их «неприемлемыми».

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, сообщает корреспондентка NV.

Рютте отметил, что можно «с уверенностью предположить», что в декларации по итогам саммита НАТО будет «важная речь» об Украине и ее поддержке, в частности в финансовом плане.

Реклама

«И это важно, потому что то, что мы видели в течение последних нескольких недель, является неприемлемым», — подчеркнул он.

Он также напомнил, что европейские и канадские союзники по Альянсу пообещали до 1 июля предоставить Украине более 35 миллиардов евро на поддержку — больше, чем в прошлом году, поскольку тогда за весь год эта сумма составляла более 50 миллиардов долларов.

Саммит лидеров стран НАТО 2025 года будет проходить в Гааге с 24 по 26 июня.

17 июня газета The Guardian написала, что некоторые украинские чиновники после саммита G7 в Канаде не уверены, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на саммит НАТО.

Как писало издание, украинские дипломаты остались разочарованными из-за отказа Трампа сделать приоритетом Украину на встрече G7. В Киеве также говорят, что пока нет никаких гарантий, что в Гааге будет Трамп.