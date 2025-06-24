Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на €175 млн, в который войдут 100 радаров для обнаружения дронов

В пакет помощи от Нидерландов войдут 100 радаров для обнаружения беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)

Во вторник, 24 июня, Нидерланды объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму около 175 миллионов евро.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Нидерландов.

В пакет помощи входят, в частности, 100 радаров для обнаружения беспилотников. Эти системы способны обнаруживать БПЛА, а затем передавать эту информацию системам противовоздушной обороны. Поставка этих радаров должна завершиться до конца 2025 года.

Также Нидерланды передадут Украине 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых.

Кроме того, Амстердам выделит дополнительные 80 миллионов евро на беспилотники в рамках Коалиции дронов.

Нидерланды на днях также подписали контракты с украинским ОПК на производство 600 тысяч дронов на сумму 500 миллионов евро.

4 июня стало известно, что Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, в который войдут более 100 патрульных катеров и других судов, а также более 50 морских дронов.

19 июня министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что новым приоритетом страны в помощи Украине после передачи истребителей F-16 является поставка беспилотников.