Тень от украинских ракет падает на Кремль

● Контрнаступление ВСУ продолжается. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, и, в частности, в районах Покровска и Доброполья, с начала Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили более 174 кв. км и зачистили более 194 кв. км, — обо всем этом сообщил в ТГ президент Украины Владимир Зеленский. «Продолжаем контрнаступательную операцию. По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них — безвозвратные потери», — уточнил он.

Кроме того, ВСУ продолжают защиту позиций на других направлениях. А отдельное внимание во время доклада, по словам Зеленского, было уделено ситуации в Купянске.

● Часть подразделений рашистов окружили. Часть подразделений российских захватчиков оказалась в окружении на Добропольском направлении. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский по итогам работы в частях, которые действуют на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском.

Российские оккупанты не смогли продвинуться в Сумской области, а также испытывают проблемы с логистикой на Покровском направлении и нехваткой личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Вто же время Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу в 2025 году: с 1 октября по 31 декабря в РФ планируют мобилизовать 135 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе. В 2024-м во время осеннего призыва в стране-агрессоре призвали 133 тыс., а перед тем увеличили верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет.

● Готовится Технологическая Ставка верховного главнокомандующего, которая будет посвящена украинской дальнобойности, в частности, производству дронов различных типов и ракет, сообщил Владимир Зеленский по результатам доклада главнокомандующего ВСУ.

«Спасибо нашим воинам за меткость — есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо. Готовим Технологическую Ставку, которая в большей степени будет посвящена украинской дальнобойности, а именно — производству наших дронов различных типов и ракет», — написал Зеленский в ТГ.

● Тomahawk для Украины обсуждается. В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, рассказал Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс: «Именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу».

Ди Вэнс также подчеркнул, что «это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент» Трамп.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что если США передадут Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, на ход боевых действий «это не повлияет».

А еще Вэнс заявил, что Россия отказывается от любых встреч с украинцами, как двусторонних, так и трехсторонних, с участием представителей США.

● Трамп разрешил бить вглубь РФ. Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории страны-агрессора России, сказал в эфире Fox News спецпредставитель президента США Кит Келлог.

«Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, ответ — да: используйте возможность наносить удары с большого расстояния», — ответил Келлог на вопрос журналистки, санкционировал ли Трамп нанесение дальнобойных ударов по России.

● Ракеты долетели до российского завода. Силы обороны Украины в ночь на 29 сентября нанесли ракетный удар по Карачевскому заводу Электродеталь в российской Брянской области, пояснили в Генштабе ВСУ. завод выпускает соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем.

Удар нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Генштаб ВСУ уточнил, что осуществлено четыре пуска изделий по предприятию, дальность полета составила более 240 км. В результате удара на заводе зафиксированы взрывы и пожар.

Впоследствии в Военно-морских силах ВСУ добавили, что удар по заводу в РФ был нанесен ракетами Нептун.

● Россия хочет устроить блэкаут. Россия и в этом году пытается устроить в Украине блэкаут, считает президент Владимир Зеленский.

«Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика — Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом. Фактически в течение этих недель, когда продолжалась Генеральная Ассамблея ООН, Россия буквально каждый день, каждый час использовала для ударов по Украине. Очень подлые удары», — заявил Зеленский.

В то же время:

● Тьма войны накрыла Белгород. В части российского Белгорода вечером 28 сентября исчезло электричество и водоснабжение. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Ранее российский ТГ-канал Astra сообщил, что в районе местной ТЭЦ поднимается дым. А в Сети появились кадры мощных взрывов на этом объекте. Как писали местные паблики, после этого на части улиц исчезло освещение, транспорт начал ходить с перебоями, также не работали светофоры.

Украинский ТГ-канал Exilenova+ написал, что в Белгороде неизвестные дроны попали в подстанцию ТЭЦ.

● Еще два Patriot для Украины. Германия до конца 2025 года передаст Украине еще две современные системы ПВО Patriot при поддержке Норвегии. Об этом глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил во время Варшавского форума по безопасности.

«Недавние атаки России — более 580 дронов и более 40 ракет — вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров», — сказал Писториус.

А заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что сейчас «ожидаются» дополнительные поставки Украине самолетов F-16, а также французских Mirage, и шведских Gripen.

● Зеленский предлагает НАТО создать воздушный щит. Президент Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме по безопасности заявил, что Украина предлагает союзникам создать общий щит защиты от российских воздушных угроз. Он подчеркнул, что Украина способна противодействовать всем типам вражеских дронов и ракет, а объединив усилия с Польшей и партнерами в регионе, стороны получат достаточно оружия и производственных возможностей для этого.

По словам Зеленского, в случае если Россия потеряет способность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну и будет вынуждена искать другие варианты сосуществования.

Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона.

● ЕС оценит готовность Украины к себе. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос находится в Украине с трехдневным визитом. Ожидается, что завтра будет завершен скрининговый процесс соответствия украинского законодательства европейскому, который предшествует началу открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщила Европейская комиссия.

1 октября, во время Дня защитника, комиссар Кос проведет встречи с представителями власти и правительства Украины и парламента, чтобы обсудить повестку дня реформ, связанных со вступлением в ЕС. Кроме того, она встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов.

Президент Европейского совета Антониу Кошта пытается продвинуть заявку Украины на членство в ЕС, несмотря на сопротивление Венгрии, перед саммитом в Копенгагене на этой неделе, написало Politico.

Кошта считает, что есть шансы изменить с единогласного на голосование квалифицированным большинством решение открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС. Об этом в Брюсселе журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

В то же время:

● Венгрия блокирует украинские СМИ. Правительство Венгрии приняло решение о блокировании на территории страны 12 сайтов украинских изданий. В этом списке есть NV.

Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуляш, который утверждает, что такие действия Венгрии якобы являются «зеркальными».

● Молдова не стала пророссийской. Центральная избирательная комиссия Молдовы подсчитала 100% голосов: проевропейская партия действующего президента Майи Санду Действие и Солидарность набрала 50% и одержала победу на парламентских выборах. Пророссийский Патриотический блок набрал 24,17% голосов. Остальные партии получили менее 10% голосов.

Выборы в парламент в Молдове состоялись 28 сентября. Они имели решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования были одними из самых мощных за последние годы.

«Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы, идея нормального и стабильного национального развития. Подрывная деятельность России не будет распространяться дальше в Европу», — сказал об этом Зеленский.

● Долг вырос еще больше — на миллиарды. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец августа достигла $192,71 млрд, увеличившись за месяц на $6,58 млрд. Об этом сообщило отечественное Министерство финансов.

По прогнозам МВФ, общий государственный долг Украины в 2025 году вырастет до 110% от ВВП страны.

● Признание для украинца. Украинский журналист, правозащитник и бывший военный и военнопленный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела 2025 года. Об этом сообщила Парламентская ассамблея Совета Европы. Вместе с Буткевичем в тройку финалистов премии в этом году вошли журналистка Мзия Амаглобели из Грузии и директор Abzas Media Улви Гасанли из Азербайджана.

Премия присуждается ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом Харта 77 начиная с 2013 года. Она состоит из денежной суммы в размере 60 тыс. евро, трофея и диплома.

И напоследок:

● Годовщина Бабьего Яра. Президент Владимир Зеленский в 84-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, почтил память людей, погибших в результате массовых нацистских расстрелов.

«Даже во время войны мы никогда не забываем о трагедии Бабьего Яра, о трагедии Холокоста. Эта трагедия была большой, потому что мир был очень медленным и молча смотрел на агрессию фашистов. Трагедия Бабьего Яра — это пример того, почему сегодня мир не может стоять в стороне, молча наблюдать за агрессией России», — написал глава государства в ТГ.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.