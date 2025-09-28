В российском Белгороде частично исчез свет и водоснабжение, росСМИ заявляли о дыме возле местной ТЭЦ — видео

28 сентября, 20:50
В Белгороде 28 сентября возле местной ТЭЦ заметили столб дыма (Фото: Astra / Telegram)

В части российского Белгорода в воскресенье, 28 сентября, пропало электричество и водоснабжение. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Ранее российский Telegram-канал Astra сообщил, что в районе местной ТЭЦ поднимается дым.

Как пишут местные паблики, на части улиц нет освещения, транспорт ходит с перебоями, также не работают светофоры.

В Белгородской области взорвали мост, который использовала российская армия — ГУР

Украинский Telegram-канал Exilenova+ написал, что в Белгороде неизвестные дроны попали в подстанцию ТЭЦ.

Канал также опубликовал соответствующее видео.
Осторожно, на видео содержится нецензурная лексика.

В Telegram-канале Пепел/Белгород отмечается, что в городе было слышно четыре мощных взрыва. Там также сообщили, что был заметен дым в районе электроподстанции Луч.

Как пишет Пепел/Белгород, света частично нет в Старом Осколе, Губкине, Шебекино, Чернянке, Короче, Дубовом и Северном.

Проблемы с электроэнергией также в поселках Борисовка, Ракитное и Пролетарское.

Astra опубликовала видео из торгового центра в Белгородской области, где пропал свет.

Ранее Гладков заявлял, что в Белгороде 22 сентября возле здания государственной администрации сдетонировал дрон.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Россия Белгород ТЭЦ Электричество Водоснабжение Электроснабжение

