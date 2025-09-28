Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом — Зеленский

28 сентября, 21:11
Владимир Зеленстький рассказал, что 28 сентября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и в этом году пытается вызвать в Украине блэкаут.

«Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная такая российская тактика — Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом. Фактически в течение этих недель, когда продолжалась Генеральная Ассамблея ООН, Россия буквально каждый день, каждый час использовала для ударов по Украине. Очень подлые удары», — заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

https://www.youtube.com/watch?v=iGp4L5hYMY8

Ранее сообщалось, что Россия в течение нескольких дней систематически атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины, в результате чего в области возникли перебои со светом.

14 сентября нардеп из фракции Слуги народа, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что в Трипольскую ТЭС попали 19 шахедов и это свело на нет все восстановительные работы, которые проводились в течение года.

