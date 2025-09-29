В Венгрии запретили ряд украинских изданий, в частности NV

В понедельник, 29 сентября, правительство Венгрии приняло решение о блокировке на территории страны 12 сайтов украинских изданий. В этом списке есть NV.

Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш.

Он утверждает, что такие действия Венгрии якобы являются «зеркальными».

Реклама

По его словам, речь идет о следующих сайтах:

NV.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

tsn.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

Ранее Украина заблокировала 15 сайтов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые распространяли российскую пропаганду. Блокировку инициировала Служба безопасности Украины. Среди венгерских изданий под блокировку попали Origo и Demokrata.

Эти интернет-ресурсы распространяли выдумки о «террористической деятельности» украинцев, высмеивали поддержку Украины, изображали ЕС и НАТО как разобщенные и неэффективные, критиковали санкционную политику и параллельно транслировали заговорщические теории.