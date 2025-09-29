В Венгрии запретили ряд украинских изданий, в частности NV
В Венгрии заблокировали сайт NV (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
В понедельник, 29 сентября, правительство Венгрии приняло решение о блокировке на территории страны 12 сайтов украинских изданий. В этом списке есть NV.
Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш.
Он утверждает, что такие действия Венгрии якобы являются «зеркальными».
По его словам, речь идет о следующих сайтах:
- NV.ua
- oboz.ua
- anons-zak.com.ua
- ungvar.uz.ua
- zakarpattya.net.ua
- pravda.com.ua
- hromadske.ua
- tsn.ua
- lb.ua
- insiderinfo.com.ua
- uaonline.com.ua
- eurointegration.com.ua
Ранее Украина заблокировала 15 сайтов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые распространяли российскую пропаганду. Блокировку инициировала Служба безопасности Украины. Среди венгерских изданий под блокировку попали Origo и Demokrata.
Эти интернет-ресурсы распространяли выдумки о «террористической деятельности» украинцев, высмеивали поддержку Украины, изображали ЕС и НАТО как разобщенные и неэффективные, критиковали санкционную политику и параллельно транслировали заговорщические теории.