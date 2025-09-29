Силы обороны нанесли ракетный удар по заводу Электродеталь в Брянской области — Генштаб ВСУ

29 сентября, 11:33
На заводе Электродеталь в Брянской области начался пожар после украинского удара 29 сентября 2025 года (Фото: Соцсети)

На заводе Электродеталь в Брянской области начался пожар после украинского удара 29 сентября 2025 года (Фото: Соцсети)

Силы обороны Украины в ночь на 29 сентября нанесли ракетный удар по Карачевскому заводу Электродеталь в российской Брянской области, подтвердил Генштаб ВСУ.

Удар нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Генштаб ВСУ уточнил, что осуществлено четыре пуска изделий по предприятию, дальность полета составила более 240 километров.

В результате удара на заводе зафиксированы взрывы и пожар.

Карачевский завод Электродеталь производит электрические соединители, используемые в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. В частности, завод выпускает соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко указывал, что Электродеталь — это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ.

Ранее 29 сентября российский Telegram-канал Astra писал об атаке на Карачевский завод Электродеталь и пожаре на месте удара.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Брянская область Война России против Украины удары по территории РФ Ракетный удар Генштаб ВСУ

