Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции (Фото: Главнокомандующий ВС Украины / Facebook)

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский по итогам работы в частях, которые действуют на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском.

По его словам, было проведено совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции.

«Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные — 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники», — сообщил Сырский.

Он также подчеркнул, что за период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня, 29 сентября, составляет около 175 кв. км.

Кроме того, от диверсионных групп зачищено еще почти 195 кв. км.

Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное

18 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября Зеленский сообщил, что в районах Доброполья и Покровска в Донецкой области около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября глава украинского государства во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

«Наши солдаты за этот месяц деоккупировали 360 кв. км и окружили 1000 [российских] солдат. Конечно, мы хотим провести обмен пленными, благодаря нашим солдатам у нас есть эта возможность», — заявил президент Зеленский.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября Владимир Зеленский сообщил, что во время Добропольской контрнаступательной операции Силы обороны освободили 168,8 кв. км территории и еще 187,7 кв. км зачистили от российских диверсионных групп.