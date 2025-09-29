Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории страны-агрессора России. Об этом он сказал в эфире Fox News 28 сентября.

«Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары с большого расстояния», — ответил Келлог на вопрос журналистки, санкционировал ли Трамп нанесение дальнобойных ударов по России.

После переизбрания в 2024 году Трамп критиковал разрешение экс-президента США Джо Байдена бить по России дальнобойным оружием, в частности, ракетами ATACMS, которые Силы обороны используют с ноября 2024 года.

«Я не думаю, что им нужно было разрешать удары ракетами на 300 км в Россию. По-моему, это плохо», — говорил Трамп, добавив, что такое решение, как он считает, вовлекло КНДР в войну против Украины. Он не исключал, что отменит это разрешение для Украины.

28 сентября 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Инфографика: NV

До этого, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Axios Show заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

Также Зеленский сказал, что Трамп поддержал удары Украины по энергетике и военным объектам РФ, если она будет бить по энергосистеме Украины.

По данным The Telegraph, Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

Дальность Tomahawk составляет примерно 1600 километров по сравнению с 300 км, которые преодолевают уже предоставленные Украине ракеты ATACMS.