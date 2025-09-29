Зеленский предложил союзникам создать общий щит против воздушных угроз со стороны РФ

Украина предлагает Польше и всем партнерам построить совместный надежный щит от российских воздушных угроз (Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме по безопасности заявил, что Украина предлагает союзникам создать общий щит защиты от российских воздушных угроз.

Он подчеркнул, что Украина способна противодействовать всем типам вражеских дронов и ракет, а объединив усилия с Польшей и партнерами в регионе, стороны будут иметь достаточно оружия и производственных возможностей для этого.

По словам Зеленского, в случае если Россия потеряет способность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну и будет вынуждена искать другие варианты сосуществования.

Президент подчеркнул, что появляется все больше подтверждений возможного использования Россией танкеров в Балтийском море для запуска дронов, которые уже вызвали серьезные инциденты в Северной Европе.

«Если танкеры, которые использует Россия, служат платформами для дронов, то таким танкерам нельзя свободно действовать в Балтийском море. Это фактически военная деятельность России против европейских стран, поэтому Европа имеет право закрыть проливы и морские пути, чтобы защитить себя», — отметил Зеленский.

Ранее агентство Reuters писало, что НАТО усиливает свою миссию в Балтийском море, отправив туда фрегат противовоздушной обороны и дополнительные силы в ответ на появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Дании.

Последние российские провокации на территории стран НАТО — что известно

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. По данным СМИ, БпЛА РФ, предположительно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Читайте также: Рютте рассказал о проблеме в борьбе с беспилотниками и в чем НАТО учится у украинцев

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

Сразу после Копенгагена, в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.

Кроме того, 23 сентября Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Альянс обвинил РФ в эскалации и пообещал «решительный ответ».

27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. По данным полиции, дроны находились в воздухе в течение примерно двух часов после чего исчезли.