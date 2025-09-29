Борис Писториус сообщил, что Германия до конца этого года передаст Украине еще две системы ПВО Patriot (Фото: REUTERS/Janis Laizans)

Германия до конца 2025 года передаст Украине еще две современные системы ПВО Patriot при поддержке Норвегии. Об этом глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил во время Варшавского форума по безопасности, сообщает Укринформ .

«Недавние атаки России — более 580 дронов и более 40 ракет — вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров», — сказал Писториус.

Глава немецкого оборонного ведомства говорит, что Берлин остается непоколебимыми в поддержке Киева. Он отметил, что на помощь Украине Германия ежегодно тратит около €9 млрд.

Писториус подчеркнул: чтобы лучше противодействовать будущим вызовам как для Украины, так и для всей Европы, оборонная промышленность обеих сторон должна сотрудничать гораздо теснее и эффективнее.

Инфографика: NV

«Мы все должны обеспечить устойчивую поддержку Украины — решительнее и сильнее, чем в предыдущие месяцы. Европейский Союз должен подкрепить это, обеспечив значительно более гибкую регуляторную базу для оборонной промышленности в Европе. Это единственный путь быстро нарастить производственные мощности, а следовательно, и поставки Украине», — говорит министр обороны Германии.

9 сентября 2025 года Писториус заявил, что первые пусковые установки двух систем Patriot, которые его страна обязалась поставить, уже переданы Украине. Тогда же он сказал, что Берлин доставляет в Украину еще две полные системы Patriot.

26 сентября агентство Reuters сообщило, что европейская компания MBDA планирует расширить производство ракет системы ПВО Patriot на новом заводе в Германии, при условии, что объемы заказов превысят определенный порог.

27 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила систему ПВО Patriot от Израиля и она работает уже месяц.