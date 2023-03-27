УПЦ МП планирует вывезти из Лавры все, кроме мощей — СМИ 27 марта, 17:48 Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Журналистка РС обратила внимание, что на выходе из дальних пещер заповедника исчезли некоторые иконы. Священники не ответили на вопросы издания, куда делись иконы. Другие сказали, что собираются вывезти все, кроме мощей, поскольку считают все имущество, в том числе иконы, собственностью УПЦ МП.

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Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.



По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.



Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию, которую арендует у государства. Глава Минкульта Александр Ткаченко подтвердил, что представители УПЦ МП выезжают с территории Лавры и вывозят вещи.

Синод УПЦ (МП) 23 марта заявил, что их лишили права находиться в Лавре «безосновательно», а власти «презирают и разоряют святыни».



С 1 января заповедник Киево-Печерская лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.



Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением русской православной церкви, несмотря на заявление Собора УПЦ (МП) о «полной самостоятельности и независимости».



СБУ в 2022 году начала проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику.

