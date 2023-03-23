«Вывозят бойлеры, столы и стулья». Представители УПЦ МП выезжают из Киево-Печерской лавры — Ткаченко 23 марта, 23:53 Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Представители УПЦ (МП) выезжают с территории Киево-Печерской лавры. Об этом сказал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире телемарафона в четверг, 23 марта.

«Вывозят бойлеры, столы, стулья — какой-то процесс начался. Сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые также находились в пользовании УПЦ (МП). Как только комиссия закончит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так», — сообщил он.



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По словам Ткаченко, заявления представителей УПЦ (МП) о том, что «купола почернели» и «пещеры перекрыли навсегда», не соответствуют действительности.

«Не братия сделала, а прихожане сделали. Прихожане жертвовали Лавре… И даже сам вывоз того, что там сделано, уже вызывает определенные вопросы. Кроме того, там есть много новостроек — а это объект ЮНЕСКО — на которые нет соответствующих разрешений…», — добавил министр.

Он также сказал, что Лавра принадлежит государству, и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.



По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.



Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию, которую арендует у государства.

Синод УПЦ (МП) 23 марта заявил, что их лишили права находиться в Лавре «безосновательно», а власти «презирают и разоряют святыни».

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.



Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением русской православной церкви, несмотря на заявление Собора УПЦ (МП) о «полной самостоятельности и независимости».



СБУ в 2022 году начала проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находила антиукраинскую литературу и символику.

