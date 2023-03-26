УПЦ МП провела последнюю службу в Киево-Печерской Лавре перед выселением — фото, видео 26 марта, 20:28 Монахи УПЦ МП провели «последнюю службу в Лавре» перед выселением (Фото:УПЦ МП / Facebook)

УПЦ (Московский патриархат) в воскресенье, 26 марта, провела службу в Киево-Печерской лавре за несколько дней до того, как монахи УПЦ МП должны покинуть все помещения святыни.

Фото и видео воскресной литургии опубликовала пресс-служба УПЦ МП.



Возглавил литургию предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий. Представитель пророссийской церкви призвал «молиться о мире на украинской земле» и «избавлении от врага».



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Судя по фото, на последнюю службу УПЦ МП в Лавре пришли несколько сотен верующих пророссийской церкви в Украине.



«Даже такое количество смертей женщин и детей от российских ракет, такое количество разрушенных городов, такое количество арестованных адептов „русского мира“ среди всех рангов этого филиала ФСБ не открывают глаза и не дают ума этой тоталитарной секте», — написал Штефан.

Выселение пророссийских монахов из Киево-Печерской Лавры: что известно

10 марта в Минкульте заявили, что УПЦ (МП) до 29 марта должно покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

В УПЦ (МП) назвали это «ультиматумом» и заявили, что эти требования не имеют юридических оснований, а власти «презирают и разрушают святыни». Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что УПЦ (МП) не планирует покидать территорию Лавры. Павел даже заговорил по-украински и обратился к Зеленскому с просьбой не выселять его монахов из Лавры.

Но, несмотря на эти заявления, на протяжении последней недели представители УПЦ (МП) активно вывозят имущество с территории Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитике заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

Решению о выселении УПЦ (МП) предшествовало то, что с 1 января заповедник Киево-Печерская лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры.

7 января впервые в истории предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Также Госслужба по этнополитике и свободе совести 1 февраля пришла к выводу, что УПЦ (МП) остается структурным подразделением российской православной церкви, несмотря на заявление Собора церкви в мае прошлого года про «полную самостоятельность и независимость».

С осени 2022 года СБУ активно проводила проверки в религиозных сооружениях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях силовики находили антиукраинскую литературу и символику, а также людей с российским гражданством.