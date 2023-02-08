Зеленский сегодня прибудет в Великобританию. Встретится с Сунаком и украинскими бойцами 8 февраля, 10:31 Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибудет в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными.

Об этом заявили на Даунинг-стрит, пишет Sky News.



«Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также несокрушимой дружбы между нашими двумя странами», — заявил Сунак.



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По его словам, сегодня Украина и Британия расширят подготовку украинских сил — «от солдат до морпехов и пилотов, чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО».

Это будет первый визит Зеленского в Британию после начала развязанной Россией полномасштабной войны и второй — за границу. В конце декабря 2022 года президент Украины посетил США, а на обратном пути — Польшу.



Риши Сунак приезжал в Киев 19 ноября 2022-го. Он не исключает предоставления Украине истребителей, но, по его словам, обучение может длиться годами. Великобритания передаст Киеву танки Challenger и «открыта» к пересмотру отказа от передачи дальнобойного оружия. CNN писал, что чиновники готовы предоставить аналоги ракет ATACMS.