Зеленский сегодня прибудет в Великобританию. Встретится с Сунаком и украинскими бойцами

8 февраля, 10:31
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Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибудет в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными.

Об этом заявили на Даунинг-стрит, пишет Sky News.

«Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также несокрушимой дружбы между нашими двумя странами», — заявил Сунак.

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По его словам, сегодня Украина и Британия расширят подготовку украинских сил — «от солдат до морпехов и пилотов, чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО».

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Это будет первый визит Зеленского в Британию после начала развязанной Россией полномасштабной войны и второй — за границу. В конце декабря 2022 года президент Украины посетил США, а на обратном пути — Польшу.

Риши Сунак приезжал в Киев 19 ноября 2022-го. Он не исключает предоставления Украине истребителей, но, по его словам, обучение может длиться годами. Великобритания передаст Киеву танки Challenger и «открыта» к пересмотру отказа от передачи дальнобойного оружия. CNN писал, что чиновники готовы предоставить аналоги ракет ATACMS.

https://www.youtube.com/watch?v=sc3i8WFn4nA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Вооружение Военная помощь Владимир Зеленский Риши Сунак

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