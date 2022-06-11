С начала полномасштабного вторжения России помогать Украине стали десятки стран, которые не только поддерживают страну на финансовом и дипломатическом уровнях, но и передают разнообразное военное снаряжение и технику.



NV в этом проекте собрало основную информацию о новейшем вооружении, которое ВСУ передают западные партнеры, а также о собственных украинских разработках.



В перечне данные о более чем 70 образцах оружия, приближающих победу Украины в войне с Россией.

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