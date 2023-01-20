Пока США сомневаются. Британские чиновники готовы передать Украине аналоги ракет ATACMS — CNN 20 января, 13:11 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

На фоне отказа США в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS британские официальные лица более открыты по поводу поставок подобных систем, пишет CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, 18 января заместитель председателя Пентагона Колин Каль заявил, что в отношении поставок ATACMS в Украину США придерживаются позиции «согласны не соглашаться».

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Журналисты указывают, что Британия, в свою очередь, имеет более перспективное отношение к военной поддержке Украины. Потому украинские чиновники попросили Лондон взять на себя больше ведущую роль в этом вопросе.

«Они также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали министров иностранных дел и министров обороны союзников о том, что, по мнению украинцев, оперативные реалии войны, и что им нужно, чтобы в ней выиграть», — говорится в материале.

CNN добавляет, что эти дискуссии проходят «тихо», ведь Британия не хочет казаться отдельной от союзников.

Ранее CNN сообщил, что США завершают формирование нового пакета военной помощи для ВСУ, который станет одним из крупнейших и будет достигать 2,5 млрд долларов. Он будет включать, в частности, бронемашины Bradley и Stryker, но не дальнобойные ракеты и танки, о которых неоднократно просила Украина.



Инфографика: NV