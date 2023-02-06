Учения в Великобритании: Генштаб показал, как ВСУ проходят подготовку для ведения городских боев — фото 6 февраля, 17:11 Украинский военный (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

В понедельник, 6 февраля, Генштаб показал, как ВСУ учатся в Великобритании вести городские бои.

В Генштабе рассказали, что бойцы ВСУ в рамках базовой общевойсковой подготовки ведения боевых действий в урбанизированной местности изучают порядок подхода и проникновения личного состава в здание.

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В сообщении ведомства в Facebook говорится, что это происходит под руководством инструкторов 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады в рамках операции UNIFIER - UK.

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Великобритания планирует в этом году научить еще 20 тысяч украинских военнослужащих на своих полигонах для их эффективной борьбы с войсками РФ.

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.



Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой научат 15 тысяч военнослужащих. Большинство учений будут проходить на территории Польши.

