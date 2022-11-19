В Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак 19 ноября, 15:23 Сунак приехал в Киев и встретился с Зеленским (Фото:ОП)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 19 ноября, прибыл с визитом в Киев. Это его первая поездка в Украину после назначения на должность.

Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Видео встречи опубликовано на официальных страницах Зеленского в соцсетях.

«В ходе сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», — сообщил глава государства.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что «с первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками».

«Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов», — подчеркивает он в сообщении.

«Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца», — написал Сунак в Twitter.



25 октября Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании. Почти сразу после этого дипломатические ведомства начали работать над его визитом в Украину.