По дороге из США Зеленский встретился с Дудой 22 декабря, 16:36 Владимир Зеленский и Анджей Дуда, 22 декабря 2022 года (Фото:Офис президента)

Возвращаясь из США, президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, они с Дудой подвели итоги года, обсудили стратегические планы на будущее, отношения Украины и Польши и сотрудничество на международном уровне в 2023 году.

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«Спасибо за неизменную и мощную поддержку!» — написал он.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, встреча прошла в городе-спасителе Жешуве. В ОП добавили, что Зеленский и Дуда сделали акцент на усилении обороноспособности Украины и гуманитарных вопросах, в частности, для украинских временных переселенцев.

Польский президент последний раз был в Украине с визитом 23 августа.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в США с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.