«Невероятно сложная техника». Сунак не исключил поставки истребителей в Украину, но заявил, что обучение может занять годы 3 февраля, 09:17 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил поставки истребителей в Украину, но заявил, что потребуются «месяцы, если не годы» обучения.

В эфире TalkTV, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность передачи самолетов, Сунак сказал: «Нет, мы всегда ведем диалог с украинскими друзьями о том, каким образом можно правильно поддержать Украину».

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По его словам, вопрос в том, какую поддержку они могут оказать, что будет иметь наибольшее значение.

«Вот почему решение, которое я принял как премьер-министр, заключалось в том, чтобы стать одной из первых стран в мире, которая поставит тяжелые танки Украине… Затем за нами последовали другие страны», — сказал он.

По его словам, истребители «невероятно сложная техника».

«Наше желание и цель состоит в том, чтобы Украина выиграла этот конфликт… Так что дело не только в оборудовании, но и в возможностях и обучении, которые сопровождают это», — сказал он.

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить ВСУ все необходимое вооружение, в том числе истребители F-16. После этого министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия еще не приняла «твердое решение» по самолетам для Украины.

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.