Визит в Китай и саммит НАТО. Зеленский почти полтора часа разговаривал с Макроном 15 апреля, 16:58 Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном в субботу, 15 апреля. Он длился почти полтора часа.

Об этом он сообщил в Telegram.

Лидеры обсудили итоги визита президента Франции в Китай и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится в июле.

«Его ожидаемые результаты, в частности, относительно необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира», — заявил Зеленский.

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Он рассказал Макрону о ситуации на фронте, планах по освобождению территорий Украины и призвал еще больше усилить поддержку ВСУ. Также Зеленский поблагодарил за осуждение жестокой казни россиянами украинского военного.

Ранее Макрон с трехдневным визитом посетил КНР, где встретился с Си Цзиньпином и призвал его «вернуть Россию к здравому смыслу». После поездки президент Франции сделал несколько скандальных заявлений, в частности о «стратегической автономии» ЕС от США. Некоторые европейские лидеры его раскритиковали.

