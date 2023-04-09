Макрон после визита в Китай: Время не для переговоров Украины и России, погода военная 9 апреля, 18:23 Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото:Jacques Witt/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с главой Китая Си Цзиньпином заявил, что сейчас не время для переговоров Украины и России, и Пекин это понимает.

«Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Время не для переговоров, даже если мы их подготовим и сумеем расставить вехи», — сказал французский лидер в интервью французскому изданию Les Échos.

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По его словам, в этом и заключается цель диалога с Китаем — закрепить общие подходы. Макрон также во время встречи с Си Цзиньпином подчеркнул важность поддержки принципов Устава ООН, гуманитарного права и защиты детей, стремления к прочному миру, а также обсудил вопросы ядерной энергетики, в том числе размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

«Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некой самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России», — сказал Макрон.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.

20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

Издание FT сообщало, что после визита к главе кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.