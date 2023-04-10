Ни слова о войне. Зачем же Си Цзиньпин встречался с Макроном? 10 апреля, 10:56 Эмманюэль Макрон и до своего приезда, и в Пекине отмечал, что Си Цзиньпин должен повлиять на российского президента Владимира Путина (Фото:REUTERS)

Визит президента Франции и главы Еврокомиссии в Китай сначала рассматривался как еще одна возможность повлиять на главу КНР в вопросе прекращения войны в Украине

Эмманюэль Макрон и до своего приезда, и в Пекине отмечал, что Си Цзиньпин должен повлиять на российского президента Владимира Путина и вынудить его отказаться от насилия. Но что ответил Си Цзиньпин? — пишет для Виталий Портников для Радио.Свобода.

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В протокольном смысле позиция главы КНР изложена в информации агентства «Синьхуа» по итогам встречи. «Глава КНР сказал, что приоритетом должно стать прекращение огня и прекращение действий, которые только больше провоцируют стороны или усложняют ситуацию», — говорится в сообщении агентства. Но что понимать под такими действиями? Можно ли считать, что Китай считает такими действиями саму войну, которую устроил Владимир Путин? Или провокация — это расширение НАТО, стремление Украины к евроатлантической интеграции и поставки оружия Украине?

Наблюдатели отмечают, что во время переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен глава КНР Си Цзиньпин никак не реагировал на предложения остановить Россию, ни разу вообще о ней не упоминал, ни разу не сказал слова «война».

В Пекине убеждены, что европейцы заинтересованы в экономических связях с Китаем

Более того, даже размещение Россией ядерного оружия в Беларуси — якобы прямо противоречащее представлениям Китая о нераспространении ядерного оружия — Си Цзиньпин также не осудил. В КНР вообще никто даже не пытается осудить Россию за ее вторжение в Украину.

В день приезда Макрона в Китай посол Китая в ЕС Цу Фун, пытавшийся создать у европейцев впечатление «ограниченностьи» российско-китайского сотрудничества, четко заявил, что Китай не осуждает российское вторжение потому, что понимает российское объяснение войны как попытку защититься от подбирающегося к границам РФ НАТО.

А это очевидный российский пропагандистский нарратив. Не говоря уже о другом демонстративном жесте Пекина как раз накануне приезда Макрона и фон дер Ляйен. Первый разговор нового премьера КНР Ли Цяна с главой правительства другого государства. И с кем? С премьером России Михаилом Мишустиным. В официальных сообщениях ни слова о войне.

Что было нужно главе КНР?

Так что тогда нужно было Си Цзиньпину от Эмманюэля Макрона, если он согласился выслушивать предложения, которые его не очень интересовали? Ответ напрашивается, если прислушаться к тому, что говорил глава КНР во время переговоров с французским президентом и главой Еврокомиссии. Си Цзиньпин демонстрировал, что относится к Евросоюзу и Франции как к самостоятельным партнерам. Соединенные Штаты только мешают отношениям КНР и европейцев.

В Пекине убеждены, что европейцы заинтересованы в экономических связях с Китаем и не будут сильно критиковать китайское руководство за поддержку России. И Макрон во многом оправдал их выводы, когда приехал в Китай вместе с представительной делегацией деятелей французского бизнеса.

Как и прежде Путин, Си Цзиньпин убежден, что всерьез говорить о будущем можно только с Соединенными Штатами, а с европейцами выстраивать отношения экономической зависимости. И это опасная иллюзия не только для самого Китая, но и для украинцев вместе с Европой.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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