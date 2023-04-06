Макрон встретился с Си Цзиньпином в Китае. Просит его «вернуть Россию к здравому смыслу» и за стол переговоров 6 апреля, 11:50 Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото:Ng Han Guan/Pool via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин принял в Пекине президента Франции Эммануэля Макрона в четверг, 6 апреля. Они сегодня проведут переговоры.

Видео встречи опубликовало Bloomberg.

Си приветствовал Макрона на огромной красной дорожке, устеленной китайскими и французскими флагами, под звуки национальных гимнов стран.



Видео дня

Фото: Ng Han Guan/Pool via REUTERS

Перед началом встречи лидер Франции написал в Twitter на французском, китайском и английском, что «убежден в ведущей роли Китая в развитии мира», о чем, в частности, он и планирует говорить с главой КНР.

Фото: Ng Han Guan/Pool via REUTERS

«Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию к здравому смыслу и вернете всех за стол переговоров», — заявил Макрон Си Цзиньпину.

После переговоров они проведут пресс-конференцию, а затем к Си Цзиньпину и Макрону присоединится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. сопровождающая последнего во время визита.

На прошлой неделе в Китай приезжал премьер-министр Испании Педро Санчес, призвавший Си позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали совместные документы.

В то же время Пекин называет себя «адвокатом» и заявляет о «нейтралитете» в вопросе о войне против Украины. Несмотря на это, с Зеленским Си Цзиньпин не говорил ни разу с начала большой войны, фактически игнорирует информацию о визите в Украину и переговорах, а также не осуждал РФ и не призывал ее вывести свои войска.