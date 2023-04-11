Моравецкий после скандальных заявлений Макрона: США — гарант безопасности Европы. Вместо «стратегической автономии» нужен союз 11 апреля, 15:36 Матеуш Моравецкий (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS/File Photo)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег от продвижения в Европе политики «стратегической автономии», о которой говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призывает развивать сотрудничество с США.

Об этом он заявил журналистам во время визита в США на фоне скандального заявления французского лидера после визита в Китай, пишет Укринформ.

По словам Моравецкого, сейчас Вашингтон — гарант безопасности Европы, особенно для восточной части, поэтому Варшава хочет развивать стратегическое партнерство.



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«Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, включая Россию и некоторые могущественные государства на Дальнем Востоке. Мы предостерегаем от этого, мы хотим жить в мире со всеми, конечно. Но вместо построения стратегической автономии от Соединенных Штатов, я предлагаю стратегическое партнерство с США», — заявил польский премьер.

Он подчеркнул: Польша через неполные два года будет председательствовать в ЕС, и именно трансатлантическое сотрудничество, союз ЕС и США Варшава хочет сделать «самым важным пунктом».

После трехдневного визита в Китай Макрон дал скандальное интервью СМИ. В частности, он сказал, что Европа не должна быть «последовательницей» ни США, ни Китая относительно Тайваня, поскольку этим Евросоюз рискует втянуться в «кризисы, которые не являются нашими». Также он выступил за укрепление стратегической автономии ЕС и уменьшение готовности «соглашаться с внешнеполитическими целями США».