Макрон говорит, что Европа не должна быть последовательницей ни США, ни Китая в вопросе Тайваня 9 апреля, 20:51 Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках своего визита в Китай выступает в Университете Сунь Ятсена в Гуанчжоу, 7 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Gonzalo Fuentes)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна быть «последовательницей» ни США, ни Китая по Тайваню, поскольку этим ЕС рискует втянуться в «кризисы, которые не являются нашими».

Об этом он заявил в интервью французским изданиям Les Échos и Politico по возвращению из своего трехдневного визита в Китай.

«Вопрос, поставленный перед нами, европейцами, состоит в следующем: заинтересованы ли мы в том, чтобы разворачивать тему Тайваня? Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть последователями и адаптироваться к американскому ритму или чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими? Мы, европейцы, должны проснуться. Нашим приоритетом не является адаптация к повестке дня других во всех регионах мира», — сказал Макрон.

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Он добавил, что «мы не хотим вступать в логику блока против блока» и что Европа «не должна быть вовлечена в разрушение мира и кризисы, которые не являются нашими», ведь это мешает ей развивать свою стратегическую автономию.

Французский лидер сказал, что «мы должны ясно понимать, где наши взгляды совпадают со взглядами США.

«Речь идет об Украине, отношениях с Китаем или санкциях, мы имеем европейскую стратегию», — сказал он.

Макрон упомянул о теории «стратегической автономии» для Европы, сторонником которой он является.

«Если будет ускорение пожара биполярности, у нас нет ни времени, ни средств для финансирования нашей стратегической автономии и станем вассалами, тогда как мы можем стать третьим полюсом, если у нас будет несколько лет, чтобы его построить», — сказал Макрон, отметив, что Европа должна активизировать свою оборонную промышленность, чтобы удовлетворять собственные потребности особенно на фоне войны в Украине.

Как пишет AFP, комментарии Макрона могут разозлить Вашингтон и подсветить разногласия в ЕС относительно того, какой подход применять к Китаю на фоне того, как США усиливают конфронтацию с ним, а сам Пекин сближается с Россией после ее вторжения в Украину.

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Дипломатия ЕС с Китаем активизировалась в последние недели после того, как 20-22 марта глава Китая Си Цзиньпин побывал с визитом в Москве и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Китай посетил премьер-министр Испании Педро Санчес, 6-8 апреля с визитом в Китае побывали Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, а 13-15 апреля туда поедет высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.

В рамках встречи Макрона тет-а-тет с китайским лидером Си Цзиньпином в пятницу, 7 апреля, они, в частности, обсуждали Тайвань. В Елисейском дворце заявили, что эти переговоры были «плотными и откровенными», а также, что Франция озабочена «ростом напряженности в регионе».

В то же время на фоне этой встречи президент Тайваня Цай Ин Вэнь провела в США встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Китай угрожал «мерами» в ответ на эту встречу.

Сразу после отъезда Макрона, 9 апреля вооруженные силы Китая начали военные учения вокруг Тайваня, в рамках которых провели имитационные удары по «ключевым целям» острова. В Минобороны Тайваня заявили, что днем 9 апреля они заметили 58 китайских самолетов.

Тайвань и материковый Китай имеют отдельное руководство в результате гражданской войны в Китае более 70 лет назад. Коммунистические власти Китая считают демократический самоуправляющийся Тайвань частью своей территории и не исключают применения военной силы для его захвата.